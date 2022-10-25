Арми Хаммер оказался замешан в новом судебном разбирательстве – что произошло

После того, как достоянием общественности стали сексуальные преступления 36-летнего голливудского актера Арми Хаммера, оказалось, что он замешан и в финансовых правонарушениях. Накануне стало известно, что на кинозвезду вновь подают в суд — он задолжал 67 тысяч долларов по кредиту American Express. Теперь компания намерена принудительно взыскать с Хаммера долги.

Отметим, что счет в банке Хаммер завел еще в 2011 году, но когда пополнил баланс последний раз — неизвестно. Представители American Express утверждают, что они неоднократно призывали актера выплатить кредит, но он игнорировал предупреждения. Отметим, что карьера Хаммера пошла в гору в том же 2011-м — тогда он снялся в фильме “Социальная сеть”, который и прославил Хаммера.

Сейчас Хаммер разводится с супругой Элизабет Чемберс, которая в прошлом месяце после двух лет молчания согласилась на диалог с изданием E! News. У Чемберс и Хаммера двое общих детей — 7-летняя дочь Харпер и 4-летний сын Форд, опеку над которыми они делят в данный момент.

В беседе с таблоидом TMZ источник, близкий к актеру, уточнил, что это был совместный счет Арми Хаммера и Элизабет Чемберс. Соответственно, задолженность будет погашена, как только супруги уладят окончательные детали развода.

Арми Хаммер с супругой

Напомним, что в 2021 году имя Арми Хаммера появилось на первых полосах всех возможных изданий: в сеть утекли скриншоты переписки актера с его экс-возлюбленной, где он признавался ей, что “хочет съесть” ее и “подержать в своих руках ее бьющееся сердце”. Сам Хаммер сначала назвал обвинения “бредом”, однако на фоне секс-скандала отказался от участия в съемках фильма с Дженнифер Лопес “Свадьба по залету” и выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе.

Позже еще несколько девушек выложили в соцсети свои переписки с актером и дали интервью, в которых подтвердили каннибалистские наклонности Хаммера. Так, в марте бывшая пассия Хаммера, модель Пейдж Лоренц рассказала, что подвергалась эмоциональному насилию и угрозам со стороны актера, а другая девушка, Эффри Ангелова подала на Хаммера в суд, обвинив в жестоком изнасиловании и нанесении увечий. Правоохранительные органы завели на него уголовное дело. Нетрудно догадаться, что в киноиндустрии актеру теперь тоже не рады.

Кадр из фильма “Агенты А.Н.К.Л.” Кадр из фильма “Социальная сеть”