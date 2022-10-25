Мнение: Судьба воина

В поселке Майский в Адамовском районе Оренбургской области похоронили 26-летнего резервиста Ивана Полянского. Полянский не успел доехать до Донбасса, погиб во время боевого слаживания.

Глава района Сергей Логвинов обратился к жене погибщего: «Весть о трагической гибели Ивана Анатольевича потрясла район. Сегодня все жители скорбят вместе с вами. Иван Анатольевич останется в нашей памяти настоящим патриотом, который по первому зову встал на защиту Родины. Наш с вами общий долг – сохранить о нем светлую память».

Глава района передал вдове погибшего телеграмму от губернатора Оренбуржья Дениса Паслера с соболезнованиями.

Соболезнования от лица Министерства обороны выразил военный комиссар Адамовского и Кваркенского районов Алексей Мирошкин:

– Когда Иван получил повестку, он без колебаний принял решение выполнить свой гражданский и воинский долг. Срочную службу наш земляк проходил в должности гранатометчика. Хорошо знал оружие. Произошедшая трагедия оборвала жизнь патриота, верного сына своей Отчизны. Пусть земля ему будет пухом.

С прощальным словом на траурном митинге выступил брат погибшего.

Ивана Полянского проводили в последний путь со всеми почестями – под звуки военного оркестра и залпы салютной группы.

Выясняется, что Полянского вообще не должны были мобилизовать. Потому что у него трое сыновей. Пишут, что в военкомате Ивану также напомнили, что он имеет право на отсрочку. Мол, он даже с женой поссорился и сам принял решение поехать на службу.

16 октября Полянский вместе с другими мобилизованными отправился в учебный центр. Уже на следующий день Иван звонил жене с жалобами на питание и на общий бардак. А через четыре дня рядом с Иваном взорвался гранатомёт. Полянского госпитализировали, но спасти не смогли — от полученных ранений парень погиб.

Когда трое сыновей Ивана Полянского вырастут, что мама будет рассказывать им про отца? Что он погиб за Родину? Что он мог отстаться дома, но не остался? Выбрал путь воина?

Фотографии отсюда и отсюда

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