 

Риши Сунак запросил у парламента 7 млрд фунтов на введение кастовой системы

25.10.2022, 17:33, Разное
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к Палате общин с требованием предоставить в распоряжение своего кабмина 7 млрд фунтов стерлингов для создания в стране кастовой системы, аналогичной тем, что действуют в Индии и Пакистане.

По его утверждению, все невзгоды Соединённого королевства проистекают из того, что люди не следуют своей варне.

Согласно проекту, представленному Сунаком, к 2024 году каждый житель Великобритании вместе с нисходящим потомством должен быть определён к одной из четырёх варн – браминов, кшатриев, вайшьев или шудр.

Профессиональные и должностные обязанности людей должны строго соотноситься с их кастовой принадлежностью: так, шудре не место в правительстве, а брамина никто не вправе заставить мести улицы или заниматься физическим трудом.

Также запрещены будут браки вне своей варны, что положит конец сексуальной распущенности, разлагающей британское общество. По мнению премьер-министра, все эти меры позволят создать в Великобритании порядок, который поможет ей устоять «во времена гнева Шивы».

– Предыдущие два премьера были отъявленными шудрами из касты неприкасаемых, и посмотрите, чем это кончилось. Вы (англосаксы) назначаете кого попало на те места, которые не были им предопределены богами. В результате у вас премьер-министром может стать клинический идиот или даже идиотка, – заявил Сунак. – Кто вообще придумал женщину в парламент пускать? У нас за попытку заниматься политической деятельностью браминке обривают голову, а кшатрийке отрезают два пальца. Я покажу вам настоящий порядок. А тех, кто будет стоять на моём пути, поглотит карающее пламя господа Индры.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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