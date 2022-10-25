Первый монгольский кроссовер BARS Mozo появится в продаже в ноябре 2022 года
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Новый кроссовер монгольского производства Mozo появится в продаже в следующем месяце.
В компании официально анонсировали начало серийного производства собственного паркетника. Данный автомобиль представляет собой перелицованную копию китайского кроссовера Zotye T500. Основные отличия проявляются исключительно в форме шильдика. Под капотом монгольского кроссовера установили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 156 л.с. мощности.
В разных комплектациях представили на выбор механическую или автоматическую коробку передач. Вместе с тем кроссовер уже прошел этап тестовых испытаний в условиях разных дорог. Пока производитель не обозначил страны, в которых будет выставлен в продажу фирменный паркетник.
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