Первый монгольский кроссовер BARS Mozo появится в продаже в ноябре 2022 года

Новый кроссовер монгольского производства Mozo появится в продаже в следующем месяце.

В компании официально анонсировали начало серийного производства собственного паркетника. Данный автомобиль представляет собой перелицованную копию китайского кроссовера Zotye T500. Основные отличия проявляются исключительно в форме шильдика. Под капотом монгольского кроссовера установили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 156 л.с. мощности.

В разных комплектациях представили на выбор механическую или автоматическую коробку передач. Вместе с тем кроссовер уже прошел этап тестовых испытаний в условиях разных дорог. Пока производитель не обозначил страны, в которых будет выставлен в продажу фирменный паркетник.