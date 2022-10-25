Компания NISSAN представила обновленный кроссовер NISSAN Juke 2023 года

Японский автогигант Nissan презентовал обновленный кроссовер Nissan Juke, который появится на австралийском рынке.

Данный экземпляр существенно отличается внешним видом, а также аэродинамическими параметрами. В свою очередь, разработчики анонсировали широкую линейку комплектаций автомобиля. В продажу кроссовер Juke выйдет с яркими цветами кузова. Спортивные версии получат 17-дюймовые диски, а также агрессивные черты кузова и салона.

Под капотом модели установлен прежний 1-литровый бензиновый агрегат с турбиной на 114 л.с. мощности. Кроме того, в расширенной версии кроссовер приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Средний расход топлива нового Juke составит около 5,8 литра на 100 километров пути.