Скандалы: Арендаторы столичных квартир дождались своего «грузовика с пряниками»

Эксперты отмечают резкое падение спроса на съёмные квартиры при ощутимом росте предложения

Около месяца прошло с начала частичной мобилизации в России. На днях в Москве она была официально объявлена завершённой, однако последствия экономических процессов, запущенных в новых обстоятельствах, ещё долгое время будут наблюдаться в самых разных сферах жизни россиян. Рынок аренды жилья не исключение. Эксперты отмечают резкое падение спроса на съёмные квартиры при ощутимом росте предложения. Кому на руку этот дисбаланс?

– Я снимаю квартиру в Москве уже почти 20 лет, – рассказал «Октагону» финансовый консультант Илья, – сменил за эти годы около десятка квартир. Всегда арендодатель вёл себя так, как будто он великий благодетель, и диктовал свои условия. Только после ковида ситуация начала немного меняться, но настоящим праздником стал этот октябрь!

По словам Ильи, весной 2020 года, после введения режима самоизоляции в Москве ему удалось договориться с хозяином о снижении арендной платы на 50 процентов, однако уже осенью стоимость была повышена. В октябре этого года мужчина стал изучать сайт аренды недвижимости и обратил внимание на то, что в экспозиции появились квартиры по гораздо более привлекательной цене.

«Я платил 45 тысяч за “однушку” на Беговой. Расторг договор и переехал в квартиру с даже лучшим ремонтом на Белорусской за 40 тысяч. Хозяин торопился сдать и сделал скидку 2 тысячи, сказал, что прежний жилец скоропостижно уехал», — Илья, финансовый консультант, арендатор

Повезло и семье 50-летней Зумрат из Киргизии. Она несколько лет жила в Москве в доме, где работала няней, но недавно решила перевезти в Россию свою семью и снять для мужа и двоих детей квартиру. Поначалу это было большой проблемой, но мобилизация неожиданно помогла:

– Несколько месяцев я методично обзванивала объявления об аренде. Услышав, что мы не граждане России, все отказывали. В лучшем случае находились варианты с полной антисанитарией. И вот в начале октября я не поверила своим глазам: в объявлениях пометки «только славянам» стали исчезать. За неделю мы нашли подходящий вариант и хозяин даже не попросил залога!

По утверждению аналитиков рынка, предпочтения, отдаваемые тем или иным жильцам со стороны арендодателей, довольно часто менялись за последние два года. Внимание обращали не только на национальность, состав семьи и гарантированный доход, но и на профессию соискателя.

– Например, арендодатели изначально максимально лояльно относились к арендаторам, занятым в IT-сфере, как к платёжеспособной аудитории, однако после распространения удалённой работы и миграции таких сотрудников процент одобрения по ним снизился. Аналогичная ситуация с медицинскими сотрудниками, которых тоже неохотно заселяли в самый разгар эпидемии коронавируса из-за высоких профессиональных рисков. Сейчас то же самое с арендаторами-мужчинами, которым, возможно, временно было чуть сложнее снять квартиру, – прокомментировала ситуацию эксперт сервиса «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

Впрочем, как говорит она, массовых отказов потенциальным призывникам не наблюдается.

А вот готовность принимать арендаторов в любом составе, похоже, становится тенденцией.

– Желая сдать квартиру при низком общем спросе, около 40 процентов арендодателей согласны на размещение квартирантов с детьми и домашними животными, примерно 20 процентов становятся менее требовательными по отношению к составу и национальности нанимателей, порядка 40 процентов готовы разбить сумму страхового депозита на две части, чтобы снизить единовременную финансовую нагрузку на квартиросъёмщика, – сообщила изданию заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

В целом с начала частичной мобилизации специалисты зафиксировали падение спроса на арендное жильё в Москве примерно на 20 процентов, рост предложения – на 15 процентов. При этом, как отмечают в «Циан.Аналитике», количество «новинок» рынка аренды – поступивших за последнюю неделю предложений – оказалось в 3,9 раза выше по сравнению с предшествующей неделей.

– В конце августа – первых трёх декадах сентября на рынке был традиционный осенний подъём и число заявок на подбор вариантов выросло на 35 процентов в сравнении со значениями весны и лета, – говорит Оксана Полякова.

«Обычно высокий осенний сезон начинается во второй половине августа и длится до середины или конца октября. В нынешних условиях высокий сезон завершился на пике»,- Оксана Полякова, заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость»

По её наблюдениям, выросли и сроки экспозиции квартир – до одной – двух недель против одного – трёх дней в середине сентября. Многокомнатные квартиры традиционно пользуются меньшей популярностью, поэтому и задерживаются в «простое» на более длительный срок, чем однокомнатные. К тому же они чаще требуют дисконта.

Специалисты сервиса «Циан.Аналитика» зафиксировали, что если 21 сентября ставка аренды «однушки» в столице составляла 50 тыс. рублей, то к середине октября она снизилась до 47,4 тыс. (минус 5,4 процента). «Двушки» подешевели сильнее – с 85,8 тыс. до 77,7 тыс. рублей (минус 9,4 процента).

Эксперты полагают, что золотое время арендаторов продлится ещё какое-то время и резкого подорожания квартир в столице не произойдёт. Одна из причин – конкуренция выставляемых для аренды лотов, которая усиливается не только из-за снижения активности и выраженных миграционных потоков, но и в силу общей неопределённости.

– Похожую ситуацию мы наблюдали и весной 2022 года, когда собственники отложили продажу квартир и временно стали рантье, чтобы получать хоть какой-то пассивный доход. За счёт этого конкуренция на рынке аренды увеличивается. На текущий момент также часть объектов на рынке аренды – это квартиры, потенциально готовые к продаже, – отмечает Виктория Кирюхина.

По её прогнозу, конкуренция останется сдерживающим фактором для роста ставок. А на массовые переезды в столицу не стоит рассчитывать из-за того, что благосостояние населения не улучшается.

«Если число арендных квартир будет расти, а спрос – уменьшаться, арендаторам будут предоставлять всевозможные преференции, включая скидки», — Оксана Полякова, заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость»

Собеседница напоминает, что рынок аренды живёт в соответствии с сезонными циклами (при отсутствии шокирующих внешних воздействий). Согласно факторам сезонности, зимой на рынке традиционное затишье после осеннего всплеска. Весной рынок оживает, но в период летних отпусков на нём снова возникает штиль.

– Поэтому вряд ли можно рассчитывать на радикальные изменения в секторе аренды после окончания мобилизации, тем более что пока сохраняется напряжённая политическая и экономическая обстановка, – заключает эксперт.

Анна Таволга

Оригинал материала: “Октагон”