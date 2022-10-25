 

Манжеты для рук – практичный модный трюк осени и декоративный вариант для завершения любого ансамбля

25.10.2022, 17:08, Разное
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Казалось, что кроме штанов-карго и брюк с низкой посадкой уже никакие тренды не вернутся к нам из девяностых. Но каково же было удивление, когда осенью опять стали актуальными манжеты для рук. Рассматриваем самые эффектные варианты данных аксессуаров и вдохновляемся стильными образами.

Из полупрозрачной ткани

Такие манжеты для рук больше выполняют декоративную функцию. Они помогают сделать образ более целостным и завершенным. Подберите аксессуар в цвет к своей основной одежде, и в таком наряде можете смело отправляться на вечеринку.

Трикотажные

Платья из трикотажа нынче в моде. Почему бы тогда не подобрать в тон к одежде манжеты из аналогичного материала? Лук получается очень стильным и оригинальным. В данном случае у вас не будут сильно мерзнуть руки, если вы надели платье с открытыми плечами без рукавов.

Привлекательный образ в повседневном стиле получается из водолазки с короткими рукавами и из манжет в тон к изделию.

В данном случае, чтобы можно было хорошенько разглядеть аксессуар, понадобится включить в лук верхнюю одежду без рукавов. Например, это может быть кардиган, пальто.

Вязаные

Аксессуары могут быть не только красивыми, но также и практичными. Например, вязаные манжеты точно согреют вас в прохладную осеннюю погоду. Вы можете надевать их прямо с пиджаком или с блейзером (только придется закатить рукава на верхней одежде). Удачно в данном случае смотрятся аксессуары с этническим принтом.

Из такого же материала, что и одежда

Создать целостный ансамбль можно с помощью манжет, изготовленных из такой же ткани, что и одежда, из которой состоит лук. Задача, конечно, непростая, поскольку такие готовые комплекты продаются редко. Зато если вы шьете сами или на заказ в ателье, тогда вполне можете взять данную идею себе на заметку. Вам или вашему мастеру не составит труда из остатков ткани сделать большие манжеты.


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