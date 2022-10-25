Успеть поесть в первые полчаса после пробуждения и не бояться хлеба: 9 секретов завтрака, которые помогут поддерживать стройную фигуру

Завтрак оказывает большое влияние на организм и мозг человека, которое распространяется на весь день. Он дарит заряд для продуктивной утренней работы и предостерегает от появления голодных урчаний живота во время встречи с начальником. Кроме того, именно благодаря завтраку можно добиться плоского живота. Вот девять лучших советов и секретов относительно завтрака — для долгой жизни со стройной фигурой.

Ешьте в первые полчаса после пробуждения

После шести-восьми часов сна появляется голод. Тело требует питания, чтобы зарядиться энергией. По словам специалиста по силовой и физической подготовке Мэтта Таннеберга, если не покушать утром, то метаболизм резко замедлится. Мэтт советует: «В идеале вы должны есть в течение 30 минут после пробуждения, чтобы пополнить запасы тела для нормального функционирования в течение дня».

Пейте воду натощак

Помимо голода, организм также испытывает жажду. Вот почему рекомендуется выпивать стакан воды сразу после пробуждения. Она сигнализирует телу, что пора начинать день. Что еще более важно, по словам доктора Иланы Мюльштейн, гидратация — одна из самых сильных пищевых привычек, которые нужно развить в себе.

Два стакана воды перед завтраком и каждым последующим приемом пищи — это одна из практик, которая помогает сбросить вес. Кроме того, мышление «сначала вода» помогает принимать правильные решения о еде в течение всего дня.

Выбирайте смесь макроэлементов

При приготовлении завтрака нужно быть уверенным, что еда даст достаточное количество калорий. Поэтому она должна содержать все основные макроэлементы. Нужно готовить хорошо сбалансированную пищу, включая белки, жиры и углеводы.

Таннеберг говорит: «Углеводы — не враги, а источник энергии. А фрукты — отличный источник «хороших углеводов», которые дополнят здоровую утреннюю трапезу». Пытаясь разнообразить рацион, выбирайте яйца, так как они богаты не только белком, но и полезными жирами. Это поможет избавиться от жира на животе и оставаться сытым в течение долгого времени.

Сделайте всплеск сахара менее ощутимым

При поиске быстрого и удобного завтрака возникает соблазн наесться вредными углеводами, как кексы и булочки с корицей. Триста Бест, магистр здравоохранения и диетолог, говорит: «Такие продукты приведут к быстрому повышению уровня глюкозы, за которым последует резкий спад. Это вызывает чувство истощения и голода. Поскольку простые углеводы содержат мало клетчатки и других питательных веществ и быстро перевариваются, вы чувствуете себя голодным вскоре после завтрака».

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Если вы хотите кекс, уменьшите всплеск глюкозы, дополнив завтрак продуктом с высоким содержанием белка. Например, яйцами, копченым лососем или греческим йогуртом.

Клетчатка для сытости

Исследования показали, что потребление достаточного количества клетчатки помогает похудеть, поскольку она утоляет голод на длительный период времени. Диетолог Сара Чатфилд говорит: «Считается, что потребление большего количества клетчатки предотвращает появление жира на животе за счет замедления усвоения организмом сахара. Именно избыточное потребление сахара связано с накоплением абдоминального жира».

Отличным низкокалорийным источником клетчатки являются овощи. Вы можете добавить в омлет нарезанный кубиками болгарский перец или из нескольких листьев шпината и сывороточного протеина приготовить коктейль.

Возьмите в привычку есть овсянку

Овсянка — это достаточное количество углеводов для подпитки организма и белок для других важных функций, который не расщепляется для получения энергии. Джули Миллер говорит: «Если вы не потребляете необходимое количество углеводов, ваше тело может использовать белок для получения энергии, а не для поддержания здоровья и силы мышц».

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Овес также является хорошим источником растворимой клетчатки, которая замедляет пищеварение. Согласно одному исследованию, овсянка на завтрак может повысить чувство сытости и сделать обед менее калорийным.

Запаривайте овес за ночь

Если вам хочется съесть пончик или вообще пропустить завтрак, потому что у вас нет времени на еду, приготовьте ее накануне вечером. Диетолог Джулиана Тамайо говорит: «Овсяные хлопья, запаренные на ночь, — это хороший способ оставаться сытым, а также получить достаточное количество полезных углеводов».

Тамайо рекомендует добавлять в овсянку на ночь источник белка, например, арахисовое масло, греческий йогурт, льняное семя или орехи. Доктор говорит: «Выбирайте ингредиенты, которые повышают содержание витаминов и минералов».

Приготовьте средство для сжигания жира

Согласно исследованию метаболизма кофеина и жиров, чашка кофе или чая за завтраком поможет сделать живот более плоским. Чай с кофеином тоже работает, особенно зеленый, так как содержит катехины. Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало, что взрослые люди с ожирением, которые пили зеленый чай, сжигали больше абдоминального жира во время упражнений, чем те, кто употреблял кофеин не из зеленого чая.

Не бойтесь тостов и хлопьев

Утром не придирайтесь к тому, что вы едите. Важно, что вы кушаете хоть что-нибудь. Цельнозерновые продукты предпочтительнее, учитывая их многочисленные преимущества для здоровья. Даже тосты из белого хлеба или хлопья лучше, чем ничего.