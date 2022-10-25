Собянин сообщил о запуске движения по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка

10 лет назад к Москве присоединились новые территории. Тогда образовались Троицкий и Новомосковский административные округа столицы, которые активно развиваются по сей день. С 2012 года в Новой Москве построили свыше 350 километров дорог. Ее транспортный каркас продолжает формироваться. До конца 2023-го здесь планируют ввести в эксплуатацию еще 70 километров дорог.

Во вторник, 25 октября, открылось движение по дороге Воскресенское – Каракашево – Щербинка, о чем сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Протяженность трассы составляет 11 километров. Дорога связала населенные пункты внутри Воскресенского, а также Южное Бутово и Щербинку.

“Она серьезно разгрузит

существующую улично-дорожную сеть и сократит местным жителям время в пути”, – отметил градоначальник.

Также ожидается, что благодаря новой трассе снизится нагрузка на Калужское и Варшавское шоссе.

Теперь жители деревень Язово, Каракашево и садовых товариществ поселения Воскресенское будут гораздо быстрее добираться до станции Щербинка второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и социальным объектам Воскресенского. Появятся маршруты общественного транспорта.

Новая трасса имеет четыре полосы – по две в каждую сторону. Рядом с дорогой есть тротуары, есть карманы для остановок.

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в рамках данного проекта реконструировали мост через реку Цыганку и плотину, а также построили пешеходный мостик с перилами.

“Завершив строительство дороги и монтаж объектов инфраструктуры, рабочие выполнили благоустройство прилегающей территории, во время которого высадили 770 деревьев, около 20 тысяч кустарников, разбили более 400 тысяч квадратных метров газона”, – сообщил Жидкин.

А еще, по словам руководителя департамента, в рамках проекта установили малые архитектурные формы, оборудовали детские площадки и места для отдыха, благоустроили набережную реки Цыганки, проложили дорожки и тропинки возле пруда. Работы велись с весны 2019 года.