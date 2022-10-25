 

“Нельзя просто переждать”: Кириенко заявил о беспрецедентной войне против России

25.10.2022, 16:50, Разное
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С такими словами Кириенко обратился к участникам Всемирного русского народного собора. Первый замруководителя АП подчеркнул, что в Донбассе и на других участках фронта идет сражение за русский народ, за отечество и русский мир, который стал родиной для сотен национальностей, сберег их родные языки и приумножил их культуру.

Происходящие сегодня события – это война против России, констатировал чиновник. Запад развязал не только военное, но и экономическое противостояние, сказал Кириенко.

“Такого количества санкций в истории не было против ни одной страны в мире, идет беспрецедентная информационная и психологическая война, и целью этой войны, конечно, является разрушение суверенитета, идентичности, в идеале – расчленение страны, и мы должны понимать, что произошедшие изменения нельзя просто переждать, нельзя просто отсидеться в стороне, пока все пройдет, нормализуется”, –
цитирует РИА Новости первого замруководителя АП.

Россию хотят лишить основы традиций и национальной идентичности, считает он. Кириенко напомнил, что восемь лет назад жителей Донбасса начали убивать за то, что они отстаивали свое право быть русскими, общаться, читать книги на родном языке, уважали и сохраняли свою культуру.

Противостояние проходит через всю жизнь россиян, поэтому каждому предстоит сделать выбор, убежден Кириенко. Он отметил, что на фронте бок о бок сражаются русские, тувинцы, чеченцы, украинцы и представители других народов, приверженцы всех религиозных конфессий нашей страны.

Ранее Кириенко посетил Херсон и обсудил с руководством региона организацию выезда местных жителей, их обустройство и другие важные вопросы.


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