«Я дурак». Но не только

Портрет Антона Красовского — человека, чья ужасающая трансформация заняла слишком короткое время.

«Я дурак, я не просто перешел границы, я ненамеренно их стер… Я думаю о каждом ребенке, каждой матери, каждой семье. И также я думаю и страдаю о каждом ребенке на той стороне, мечтаю, чтобы смертей не было, чтобы дети не погибали. Поверьте, слеза каждого младенца — это моя боль, мой страшный сон. Никому я не желаю смерти, никому.

Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц, и меня раз от раза заносит куда-то, куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский. И вот тут он меня занес. Иногда я пытаюсь решить, а чья жизнь важнее, нужнее, правильнее. Я идиот. Нет таких жизней.

Я не прошу меня простить, я прошу меня понять, дурака, понять. Я виноват перед своими друзьями, товарищами, перед коллективом RT. Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышал этот текст. Я виноват, и вину эту я понесу с собой, она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь, я виноват. Я не уверен, что ее можно искупить. Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага, и я, дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу».



Антон Красовский и Маргарита Симоньян. Фото: соцсети

Это видео длится четыре с половиной минуты. Оно было опубликовано поздно вечером 24 октября в телеграм-канале пока еще действующего журналиста RT Антона Красовского, которого днем ранее отстранила от эфира глава канала Маргарита Симоньян. За призывы топить и сжигать украинских детей. Смотреть это ночное видео невозможно по одной причине: есть сомнения в искренности. Красовского стремительно и страшно заносило все последние восемь месяцев, и по этому поводу ни он, ни его начальство, ни Следственный комитет никогда не рефлексировали.

Ему 47. Еще молодой. Но по внутреннему наполнению от Красовского даже пятилетний давности этот отличается в разы. Да и взгляд какой-то другой, не того Антона, которого многие знали. Ощущение, что где-то в запертом чулане «Останкино» пылится портрет по типу Дориана Грея, на котором когда-то был запечатлен подающий надежды талантливый ученик Татьяны Бек и выпускник легендарного Литературного института им. Горького.

И страшно представить, какие черты раз за разом проступают на том полотне.

«Антон — сложный», «С Антоном непросто», «У Антона характер говно», — говорили про него с разной степенью резкости коллеги и друзья. Но с Антоном общались, спорили, дружили, крестили детей и принимали этот его невыносимый характер, снобизм и эгоизм как данность.

Красовский всегда с кем-то ругался, расходился, хлопал дверьми, увольнялся, начинал заново. И всегда был остер на язык и критичен к власти.

…Талантливого студента Литературного института Красовского с подачи Бек в свое время взяли на НТВ шеф-редактором в передачу «Книжные новости». Он продвигался стремительно и успешно. Вскоре уже был культурным обозревателем поочередно: «Вечерней Москвы», «Независимой газеты», «Коммерсанта», Vogue… В последнем случился какой-то крупный скандал: коллектив потребовал, чтобы Красовский ушел. И тот ушел.

На какое-то время задержался в глянце: Harper's Bazaar, Wallpaper, даже редактировал справочник «100 лучших ресторанов Москвы».

В конце нулевых его имя уже было известно в медиапространстве. Эрудит, сноб, сибарит, человек с хорошим вкусом, успешный журналист — все это относилось к Красовскому.

И еще: у Красовского первой половины его достаточного творческого пути были принципы.

Красовский и принципы

Антон Красовский всегда подчеркнуто брезгливо держался по отношению ко всему провластному. Не работал на откровенно кремлевских ресурсах, не ручкался с чиновниками, критиковал… Зимой 2011-го стоял со всеми неравнодушными гражданами на Болотной, требуя честных выборов. В 2012-м выступал против принятого Госдумой закона о запрете иностранного усыновления, высказывался в защиту ЛГБТ-сообщества. В 2012 году демонстративно покинул программы «НТВшники» и «Музыкальный ринг НТВ» в знак протеста против заказных, по его мнению, материалов о Михаиле Прохорове, в предвыборном штабе которого работал.



Антон Красовский с Ксенией СобчакФото: 3mv.ru

А вот 2014 год. Украина. Красовский то в вышиванке, то стоит на покрышках на Крещатике, гуляет по Майдану, берет вместе с Собчак интервью у Порошенко… Снова Киев. Снова Майдан. Выросший в Ровенской области Украины, он часто переходит на украинский, шутит и задушевно разговаривает с киевлянами.

Это, собственно, ответ на вопрос, изобретенный российской пропагандой, к которой сегодня относится и сам Красовский: что вы делали эти восемь лет?

Восемь лет спустя от бесшабашного и улыбающегося парня в вышиванке не останется и следа. Он будет носить темную одежду с буквой Z и призывать топить не только российскую оппозицию в реке Мойке, но и украинских детей, а еще сжигать их в хатах.

Красовский и RT

На канал RT к Маргарите Симоньян Красовский пришел в 2019 году. За плечами будет череда очередных скандалов и отбитых дверных косяков. Красовский рассорится с Собчак и не доведет до конца работу в ее избирательном штабе на выборах президента-2018, покинет совместный проект с Сергеем Минаевым — телеканала Kontr TV, назвав его «кремлевским», целью которого «является пропаганда».

Ну и уйдет на кремлевский RT. Справедливости ради: полтора года Красовский делал на канале приличное документальное кино. В частности, про необеспечение тюрем лекарствами для ВИЧ-положительных зэков и уровень смертности в колониях. Еще несколько лет назад выступивший с первым в новейшей истории РФ coming out, признавшийся, что он гей и у него ВИЧ, Красовский много знал о проблемах ВИЧ-положительных людей. И даже основал фонд помощи «СПИД.Центр».

Осенью 2020 года Симоньян назначила Красовского директором вещания на русском языке RT, а чуть позднее ведущим программы «Антонимы».

И если бы он глянул на свой дориановский портрет, спрятанный в чулане, себя бы не узнал, — явственно проступили черты жестокости и цинизма.

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