Катерина Шпица, Тихон Жизневский, Лена Катина и Алексей Серебряков на премьере фильма в Москве

Вчера в московском кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера приключенческого экшена “Либерея: Охотники за сокровищами”. Фильм гостям представили продюсеры Владимир Маслов и Наталья Шибанова, актеры Тихон Жизневский и Алексей Серебряков. Исполнительница главной женской роли Диана Пожарская премьеру проигнорировала.

В числе первых оценить фильм режиссера Глеба Орлова пришли Владимир Яглыч, Анастасия Гребенкина, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Катерина Шпица, Константин и Ольга Андрикопулос, Женя Малахова, Александр Энберт, Анжелика Каширина, Лена Катина, Сарик и Гевонд Андреасяны, Варвара Феофанова и Артем Дубра, Кирилл Скрипник, Кузьма Сапрыкин и другие. На закрытом показе отметился и актер Гела Месхи – он пришел в сопровождении таинственной блондинки, которую все время держал за руку.

Гела Месхи со спутницей Кирилл Серебренников с продюсером Тихон Жизневский

По сюжету фильма при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает – Либерея, легендарная Библиотека Ивана Грозного, существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы! Парень вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад – это ключ к обнаружению Либереи. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

Катерина Шпица с сыном Кузьма Сапрыкин Сарик и Гевонд Андреасяны Константин и Ольга Андрикопулос Дарья Повереннова и Андрей Шаронов Александр Энберт Анжелика Каширина Владимир Яглыч Анастасия Гребенкина Лена Катина с мужем Евгения Малахова