 

Катерина Шпица, Тихон Жизневский, Лена Катина и Алексей Серебряков на премьере фильма в Москве

25.10.2022, 16:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вчера в московском кинотеатре “Каро 11 Октябрь” состоялась премьера приключенческого экшена “Либерея: Охотники за сокровищами”. Фильм гостям представили продюсеры Владимир Маслов и Наталья Шибанова, актеры Тихон Жизневский и Алексей Серебряков. Исполнительница главной женской роли Диана Пожарская премьеру проигнорировала.

В числе первых оценить фильм режиссера Глеба Орлова пришли Владимир Яглыч, Анастасия Гребенкина, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Катерина Шпица, Константин и Ольга Андрикопулос, Женя Малахова, Александр Энберт, Анжелика Каширина, Лена Катина, Сарик и Гевонд Андреасяны, Варвара Феофанова и Артем Дубра, Кирилл Скрипник, Кузьма Сапрыкин и другие. На закрытом показе отметился и актер Гела Месхи – он пришел в сопровождении таинственной блондинки, которую все время держал за руку.

Гела Месхи со спутницейКирилл Серебренников с продюсеромТихон Жизневский

По сюжету фильма при строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает – Либерея, легендарная Библиотека Ивана Грозного, существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы! Парень вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад – это ключ к обнаружению Либереи. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

Катерина Шпица с сыномКузьма СапрыкинСарик и Гевонд АндреасяныКонстантин и Ольга АндрикопулосДарья Повереннова и Андрей ШароновАлександр ЭнбертАнжелика КаширинаВладимир ЯглычАнастасия ГребенкинаЛена Катина с мужемЕвгения Малахова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06.21 / Для круглолицых всегда ниже подбородка: как подобрать “рваную” стрижку по форме лица

28.03.22 / У шоколада обнаружили новый неожиданный эффект

03.02.22 / Мнение: Путин и головорезы из Чечни

05.08.20 / «Зомби-цикады» появились в США

30.11.21 / Мнение: Поножовщина из-за QR-кода

24.11.21 / Александр Пашутин чувствует себя виноватым перед актрисой Ниной Руслановой

13.02.22 / Группа “Красная плесень” готовится дать концерт в Государственном Кремлёвском Дворце

31.12.21 / Мнение: Ракетный удар по базе Цзо Ин

24.10.20 / Тайные записки человека, который видел будущее

16.04.21 / Почему сына Меган Маркл и принца Гарри нет на снимке Елизаветы и Филиппа с правнуками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика