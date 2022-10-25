Карл III официально назначил Риши Сунака премьер-министром Великобритании

После того как Лиз Трасс покинула пост премьер-министра Великобритании, пробыв в должности всего 44 дня, ее место занял политик Риши Сунак. Сегодня Карл III официально провозгласил его главой правительства. По этому случаю в официальном аккаунте королевской семьи появилось совместное фото новопровозглашенного короля и нового премьера в стенах Букингемского дворца.

Сегодня король принял депутата Риши Сунака в Букингемском дворце. Его Величество попросил его сформировать новое правительство. Господин Сунак принял предложение Его Величества и был назначен премьер-министром и первым лордом казначейства, – гласит официальное заявление короны.

Примечательно, что пенджабский индус Риши Сунак вступил в новую должность в один из важнейших индуистских праздников Дивали, который отмечается сегодня. В индийской культуре этот праздник символизирует победу добра над злом. Стоит отметить, что Риши Сунак оказался единственным кандидатом на эту должность. Лиз Трасс отказалась от предвыборной гонки, впрочем, так же, как и Борис Джонсон, который ранее выказывал желание вернуться к обязанностям премьер-министра.

24 октября, экс-министр финансов Риши Сунак набрал необходимое число голосов коллег-парламентариев и стал лидером Консервативной партии Великобритании. Лидер Палаты общин Пенни Мордонт не получила нужного числа голосов, экс-премьер-министр Борис Джонсон отказался выдвигать свою кандидатуру на должность.

Напомним, что принц Чарльз стал королем Карлом в ту же минуту, как скончалась Елизавета II. Однако монарху только предстоит пройти коронацию — она состоится в начале мая следующего года. Недавно Букингемский дворец раскрыл основные подробности исторической церемонии.

Елизавета II и Лиз Трасс