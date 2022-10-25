 

Фьючерсные цены на газ в Европе снизились ниже $1000 за тысячу кубометров. Вживую – до $400

25.10.2022, 16:19, Новости дня
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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по данным лондонской биржи ICE уменьшилась до 989 долларов США за 1 тысячу куб. м, или 97,255 евро за МВт·ч. За день снижение стоимости газа составило более 14%.

При этом, на спотовом (живом / реальном) рынке газ продают по 400 долларов США.

Санкции против РоссииЦены снижаются благодаря заполнению европейских газохранилищ, которые заполнены уже на 93,5%. Кроме того, снижению способствуют аномально теплая погода в регионе, а также значительный рост доли ветрогенерации в выработке электроэнергии (17,7% в октябре против 13,5% в сентябре).

– Газа много, его некуда девать. Суда, перевозящие топливо, стоят у терминалов, их некуда разгружать. Все мощности задействованы, хранилища заполнены. Да и погода не очень холодная. Конечно, трудно предсказывать, что будет до конца года, но не вижу причин, что ситуация изменится. Газа в Европе вполне достаточна, она запаслась и прекрасно может обойтись без российского [топлива], — пояснил партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Напомним, 23 октября, Международный валютный фонд (МВФ) выпустил отчет, в котором не исключил, что цены на газ и электричество в Европе в 2023 году станут крайне высокими. Согласно данным МВФ, поставки российского топлива в ЕС сократились на 80%, а в Болгарию, Данию, Финляндию, Германию, Литву, Нидерланды и Польшу экспорт прекратился полностью.

Еврокомиссия (ЕК) 18 октября предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Среди них: идея обязать европейские страны вместе закупить топливо на сумму 13,5 млрд долларов США для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, а также создать единый эталон цен для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.

В то же время ЕК выступает за введение предельных цен на российских газ. Однако страны союза не смогли согласовать такую меру. В частности, агентство Bloomberg утверждало, что члены объединения решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ». В свою очередь, Москва предупреждала, что прекратит поставки топлива в случае введения странами ЕС потолка цен.


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