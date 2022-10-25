 

Искусственному интеллекту удалось успешно прочесть мысли человека на расстоянии

25.10.2022, 16:05, Разное
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Специалисты Техасского университета создали искусственный интеллект, способный читать мысли людей. Для этого применяется функциональная магнитно-резонансная томография.

Дело в том, что ФМРТ фиксирует мозговую активность пациента, а ИИ переводит сигналы мозга в слова. Ранее для этого было необходимо вживлять в мозг электроды.

Добровольцами в эксперименте выступили женщина и двое мужчин, в возрасте от 20 до 30 лет. Участники послушали в общей сложности 16 часов различных подкастов и радиопередач. Делалось это во время сеансов ФМРТ.

Полученные данные исследователи загрузили в компьютер с ИИ. После этого он сравнивал паттерны в звуке с паттернами в записанной мозговой активности. В результате алгоритм генерировал истории, которые добровольцы слушали во время сеансов ФМРТ.

По словам ученых, технология не может расшифровать то, о чем люди думают, слово в слово, но выдает общую идею или краткое изложение мыслей.


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