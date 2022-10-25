Скандалы: Скандальный технократ

Что России ждать от нового премьера Великобритании Риши Сунака

Британская дипломатия с уходом королевы начала ускоренными темпами играть в русскую рулетку. Отправив в отставку после 44 дней позора Лиз Трасс, парламент выбрал новым главой кабмина индуса Риши Сунака, чьи родители родом из Пакистана и Индии, а сам он родился в 1980 году в Саутгемптоне. Проиграв больше месяца назад выборы Лиз Трасс, экс-министр и экс-канцлер Казначейства Британии в США Риши Сунак может стать первым цветным премьером Англии.

Можно вспомнить, что накануне Борис Джонсон внезапно изменил свои планы и отказался участвовать в новой гонке за кресло премьера, а его конкурентка — лидер Палаты общин Пенни Мордонт — менее популярна, чем зарекомендовавший себя грамотным технократом Сунак.

Будучи абсолютно системной фигурой, обладая значительным финансовым опытом, связями и мандатом лондонского Сити, новый премьер может попытаться затормозить воронку финансового кризиса острова. При этом его политика в отношении России изменится лишь внешне, так как он не сторонник русофобских выходок.

Отношение к России

Сложно представить первого цветного главу кабмина, немало потерпевшего за свой цвет кожи, залезающим на танк и грозящим России, гуляющим по Москве в цветной шапке-ушанке или путающим регионы России. Ему не позволит в первую очередь его воспитание и престижное образование, например ученика старейшего в Англии Винчестерского колледжа, где он стал первым школьным старостой индийского происхождения и редактором школьной газеты.

В студенчестве он изучал политику, философию и экономику в Линкольн-колледже Оксфордского университета. А после получения степени MBA в Стэнфордском университете работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs. Где и познакомился с дочерью индийского миллиардера Акшатой Мурти, которая стала впоследствии его женой. К слову, его тесть владеет состоянием, которое эксперты оценивают в 3,5 миллиарда долларов. А сам Риши Сунак вместе с супругой обладает суммой более 900 млн фунтов. То есть русофобия — это не его путь к власти и успеху, в отличие от предшественников: Трасс, Джонсона и Мэй.

Отношение к России хорошо демонстрирует фраза Сунака: «Он (Борис Джонсон. — Прим. Лайфа) провёл нашу страну через несколько тяжелейших испытаний, которым мы когда-либо подвергались, а затем он выступил против Путина и его варварской войны на Украине. Мы всегда будем ему благодарны за это». Однако вывод из кризиса означает для главы кабмина решение в первую очередь проблем собственных избирателей, а не поддержку квазигосударства на костях своих граждан. Поэтому, как аккуратный политик, он будет лавировать между требованиями элит, спецслужб и большой работой по стабилизации британской экономики. И тут украинский фактор может быть смещён в несколько иной ракурс.

Интересы Британии и США

Новый премьер имеет большие связи с Вашингтоном и бизнес-кругами США, поэтому готов выступить в роли оппонента Пекина, который всё больше разворачивается в сторону Москвы.

Риши — удобный кандидат как для Белого дома, так и для Карла III. «Английский король имеет связи с индийскими бизнес-империями и более толерантен к человеку, чьи родители — дети подданных бывшей британской колонии», — полагает американист Малек Дудаков. К тому же нельзя отрицать возможность влияния и возобновления связей Лондона и Дели через фигуру цветного премьера. В этом случае Великобритания имеет все шансы усилить своё влияние в Индии, ограничив интересы Москвы. Если вспомнить его основные предвыборные обещания, то он, скорее всего, сконцентрируется на следующих злободневных проектах для британцев: реформировании системы здравоохранения, борьбе с незаконной миграцией и укреплении союза (повышение уровня инвестиций в Шотландию, Уэльс, Северную Ирландию и противостояние Николе Стерджен).

Политолог Алексей Мартынов отмечает, что сейчас должность премьер-министра расстрельная, экономика Британии находится в тяжелейшем кризисе за последние 50 лет. Если новый премьер продержится хотя бы год в своей должности, то в следующем году его будущее решат очередные парламентские выборы.

Елена Стафеева

Оригинал материала: “Лайф”