Пополняем гардероб стратегическим запасом на осень-зиму: 10 модных вещей, которые помогут стильно пережить холодный сезон

Многие женщины перед новым сезоном часто думают: «У меня нет никакой одежды, мне нечего надеть!». Обычно такая проблема возникает у девушек, у которых отсутствуют универсальные вещи, идеально подходящие для осени. Поэтому нужно заполнить гардероб модными и красивыми изделиями, которые будут хорошо сочетаться друг с другом, соответствовать стилю женщины, а также будут достаточно теплыми для осени. Желательно выбирать вещи высокого качества, чтобы они смогли прослужить несколько лет. Можно выделить 10 вещей, которые идеально помогут пережить стильно осень.

1. Черные прямые брюки

Их можно надеть на собеседование при приеме на работу, деловой обед или простую прогулку по городу. Они даже неплохо сочетаются со спортивными вещами. Черные брюки длиной до щиколотки стоит приобрести из высококачественной ткани для долгой носки. Балетки, туфли на высоком каблуке и спортивная обувь также хорошо подходят, поэтому выбираются в зависимости от стиля женщины.

2. Белая блузка

Как и черные брюки, белая блузка может быть элегантной или спортивной, а также неподвластной времени вещью. Лучший аксессуар – это черные или коричневые солнцезащитные очки. Блузку можно носить с юбками, джинсами или черными брюками. Она подходит для работы и отдыха, а также повседневных прогулок.

3. Топ в полоску

Вы можете носить французский полосатый топ с блейзером осенью, а зимой вместо блейзера используется кардиган или свитер. Выберите хорошо вентилируемую одежду, например, из органического хлопка. Топ в полоску отлично смотрится с джинсами и юбками разных расцветок.

4. Кожаная куртка

Черная кожаная куртка одинаково хорошо сочетается как с офисной одеждой, так и повседневными предметами гардероба. Даже зимой вы можете смело надевать ее под меховой жилет! Ботильоны, спортивная обувь или сексуальные туфли на высоком каблуке идеально сосчитаются с кожаной курткой. Она дополняется юбками, джинсами или брюками.

5. Кашемировый свитер

Высококачественные базовые вещи считаются прекрасным выбором для любой женщины. Кашемировый свитер – это лучший друг в холодные дни. Он представлен мягкой и теплой толстовкой с капюшоном, который может иметь разный цвет. Он хорошо сочетается с блузкой, украшениями, часами и высокими каблуками. Его можно носить с юбкой, топами, джинсами и балетками.

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6. Джинсы

Прямые, морковные, трубчатые, рваные джинсы – это модные вещи в любое время года. Они могут быть черными, серыми, белыми или синими. Главное, чтобы они хорошо смотрелись на фигуре. Основной гардероба становятся качественные джинсы, купленные в брендовом магазине.

7. Классический тренчкот

Как и джинсы, идеальный тренч в классическом стиле можно сочетать практически с чем угодно. Если планируется носить его в холодную погоду, то придется надеть сверху теплую куртку. Такая одежда хорошо смотрится с белой блузкой, джинсами и балетными туфлями.

8. Элегантный блейзер

Черный, белый, цветной или с рисунком, элегантный блейзер зауженного кроя определенно должен иметься в гардеробе любой женщины. Самым универсальным считается черный блейзер, который идеально подходит для работы, деловой встречи, собеседования и даже свидания. Более красочные изделия приобретаются для будних дней и вечеринок.

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9. Черная юбка-карандаш

Супер женственная вещь – черная юбка-карандаш, которую можно сочетать практически с чем угодно, а также она хорошо комбинируется с любой обувью. Ее можно надеть на свидание или работу. Обычно юбку-карандаш носят с блузкой или атласным топом и блейзером. Такой образ идеально подходит для элегантного мероприятия или вечеринки.

10. Качественная обувь

При обновлении гардероба на осень важно уделять внимание обуви. Желательно приобрести кроссовки, ботильоны, босоножки на шпильке, белые спортивные туфли и балетки. Конкретная обувь выбирается для различных мероприятий и образов. Для свидания желательно выбрать туфли на каблуке, а если планируется долгая пешеходная прогулка, то идеально подходят кроссовки или спортивные туфли.

Таким образом, каждая женщина может подготовить на осень и зиму идеальный гардероб, состоящий из универсальных и качественных вещей. Для этого не придется тратить много средств, а также все вещи можно легко сочетать друг с другом. При этом желательно ориентироваться только на качественыне вещи.