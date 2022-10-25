Дымчатый макияж – хороший вариант для Нового года. Учимся делать его по советам визажиста

Новый год не за горами, поэтому разумным решением будет освоить новую технику макияжа, чтобы блистать на новогоднем празднике. Дымчатый макияж сегодня в тренде, выглядит он просто потрясающе, и вам наверняка он понравится. Следуйте советам звездного визажиста Джо Бейкер, чтобы создать потрясающий вечерний лук.

Концепция

Речь идет о макияже с хорошо растушеванными тенями и подводкой. Характерными цветами являются черный и серый, однако можно не придерживаться строго этой цветовой гаммы. Подберите оттенки, которые вам больше всего импонируют и подходят вашему цветотипу. Цветовое решение может быть разным, поэтому выбирайте на свой вкус и предпочтения. Рекомендуется для дневного макияжа выбрать более теплые оттенки (речь идет о песочном, оливковом, абрикосовом и прочих тонах), а для вечернего – холодные (черный, серый, фиолетовый, синий и т.д.). В списке особенностей присутствует и то, что тени наносятся не только на верхние, но и на нижние веки.

Распространенные ошибки при нанесении

В первую очередь необходимо обратить внимание на равномерность тона лица. Если тон будет нанесен неравномерно, тени превратятся в круги под глазами, которые однозначно испортят образ. Также не стоит пренебрегать базой под тени, ведь тени должны распределяться равномерно и долго держаться на веках (отдельные пятна выглядят не особо привлекательно). Некоторые девушки акцентируют внимание исключительно на макияже, а брови оставляют неяркими. Если не выделить брови, они могут «потеряться» на лице, что также испортит образ.

Инструкция по нанесению

Возьмите хорошо заточенный мягкий черный карандаш, нанесите его на верхнее и нижнее веко, после чего тщательно растушуйте. Пушистой кисточкой из натурального ворса нанесите тени на складку верхнего века и растушуйте по всей поверхности. Помните о том, что первое место прикосновения кисточки будет самым ярким, там цвет будет максимально интенсивным, поэтому начинайте движение от внешнего уголка глаза. Далее вам нужно соединить три оттенка (например, черный, серый и светло-серый) по направлению от внешнего уголка глаза к внутреннему. Как уже было сказано, первая точка будет темной, далее следуют более светлые оттенки и в области внутреннего уголка глаза цвет будет максимально светлый. Уделите особое внимание плавным переходам, поскольку смешивание цветов и качественная растушевка являются основополагающими аспектами дымчатого макияжа.

Под бровью можете нанести немного перламутровых теней, чтобы взгляд казался более открытым. Немного перламутра можно нанести и на внутренний уголок верхнего и нижнего века. По верхнему веку можно сделать стрелку жидкой подводкой. Губы накрасьте, выбрав оттенок помады по своему усмотрению.