Дымчатый макияж – хороший вариант для Нового года. Учимся делать его по советам визажиста
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Новый год не за горами, поэтому разумным решением будет освоить новую технику макияжа, чтобы блистать на новогоднем празднике. Дымчатый макияж сегодня в тренде, выглядит он просто потрясающе, и вам наверняка он понравится. Следуйте советам звездного визажиста Джо Бейкер, чтобы создать потрясающий вечерний лук.
Концепция
Речь идет о макияже с хорошо растушеванными тенями и подводкой. Характерными цветами являются черный и серый, однако можно не придерживаться строго этой цветовой гаммы. Подберите оттенки, которые вам больше всего импонируют и подходят вашему цветотипу. Цветовое решение может быть разным, поэтому выбирайте на свой вкус и предпочтения. Рекомендуется для дневного макияжа выбрать более теплые оттенки (речь идет о песочном, оливковом, абрикосовом и прочих тонах), а для вечернего – холодные (черный, серый, фиолетовый, синий и т.д.). В списке особенностей присутствует и то, что тени наносятся не только на верхние, но и на нижние веки.
Распространенные ошибки при нанесении
В первую очередь необходимо обратить внимание на равномерность тона лица. Если тон будет нанесен неравномерно, тени превратятся в круги под глазами, которые однозначно испортят образ. Также не стоит пренебрегать базой под тени, ведь тени должны распределяться равномерно и долго держаться на веках (отдельные пятна выглядят не особо привлекательно). Некоторые девушки акцентируют внимание исключительно на макияже, а брови оставляют неяркими. Если не выделить брови, они могут «потеряться» на лице, что также испортит образ.
Инструкция по нанесению
Возьмите хорошо заточенный мягкий черный карандаш, нанесите его на верхнее и нижнее веко, после чего тщательно растушуйте. Пушистой кисточкой из натурального ворса нанесите тени на складку верхнего века и растушуйте по всей поверхности. Помните о том, что первое место прикосновения кисточки будет самым ярким, там цвет будет максимально интенсивным, поэтому начинайте движение от внешнего уголка глаза. Далее вам нужно соединить три оттенка (например, черный, серый и светло-серый) по направлению от внешнего уголка глаза к внутреннему. Как уже было сказано, первая точка будет темной, далее следуют более светлые оттенки и в области внутреннего уголка глаза цвет будет максимально светлый. Уделите особое внимание плавным переходам, поскольку смешивание цветов и качественная растушевка являются основополагающими аспектами дымчатого макияжа.
Под бровью можете нанести немного перламутровых теней, чтобы взгляд казался более открытым. Немного перламутра можно нанести и на внутренний уголок верхнего и нижнего века. По верхнему веку можно сделать стрелку жидкой подводкой. Губы накрасьте, выбрав оттенок помады по своему усмотрению.
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