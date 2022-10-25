Символ культурного кода – штрафы за русский мат в общественных местах решили отменить

В Госдуму поступил документ с результатами экспертизы возникновения и лексического применения русского мата, проведённой Институтом русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Изучив многолетние исследования своих коллег и соцопросы ВЦИОМ, учёные пришли к выводу, что подавляющее большинство россиян вне зависимости от национальности и вероисповедания остро нуждаются в использовании русских нецензурных слов для коммуникации.

В заключении говорится, что русский мат является «неотъемлемой частью культурного кода многонационального российского народа», он широко применяется как в профессиональной, так и в бытовой сферах. Обсценная лексика не может быть заменена цензурными синонимами с сохранением всего спектра передаваемых значений.

Эксперты рекомендовали депутатам принять закон об отмене ограничений на использование русского мата в искусстве, СМИ и общественных местах, а также изъять из Кодекса РФ об административных правонарушениях статью 20.1, согласно которой публичная нецензурная брань приравнивается к мелкому хулиганству. Россияне должны иметь право свободно применять «элементы и символы национального культурного кода в повседневной речи». Вместе с этим филологи рекомендовали увеличить штрафы для граждан, которые матерятся на иностранных языках.

В парламенте положительно оценили выводы экспертов.

– У нас в Думе были острые дискуссии по этому вопросу, зачастую с употреблением этих слов. Раз учёные сделали соответствующие выводы, не доверять им мы не вправе. Теперь я смогу более конструктивно дискутировать с коллегами. О**еть!, – прокомментировал рекомендации экспертов депутат Василий Ершов.

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