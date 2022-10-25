Наш дом Израиль: ставшая мамой в 55 лет жена Виторгана пошепталась с Нарусовой об эмиграции Собчак

Людмила Нарусова и Ирина Млодик давно не виделись, поэтому все не могли наговориться. Третья жена Виторгана показывала матери Ксении Собчак фотографии своих очаровательных дочурок в телефоне – Этель (род. 26 февраля 2018) и Клары (род. 28 августа 2019). “Ах, какое чудо, как они выросли!” – умилялась Нарусова. Чудо и то, что девочки родились, когда их маме было уже 55 лет.

Нарусова в разговоре с Млодик пожаловалась, кстати, что пресса пишет много чуши про их семью. Из последних сплетен – что-де ее дочка Ксюша получила израильский синий “даркон” и теперь с этим паспортом собирается якобы на ПМЖ на Землю Обетованную. “Чушь” – заметила Нарусова. Она заверила, что дочка никуда не эмигрирует.

Кстати, с точки зрения иудейской религии, к национальности Нарусовой есть вопросы. Ее отец — Борис Моисеевич Нарусович – еврей. Но в Талмуде, который датирован II и III веками, дается определение еврейства через мать – возникает так называемое “галахическое еврейство”. Хотя изначально еврейство определялось по отцу, как у всех народов.