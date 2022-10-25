Компания TOYOTA представила новый электрический седан TOYOTA BZ3 для рынка КНР

Японский автогигант Toyota презентовал на китайском рынке новый спортивный кроссовер Toyota bZ3.

В свою очередь, данный экземпляр является вторым в линейке электрокаров, однако разработчики пока не готовы раскрывать его стоимость. Одним из преимуществ кроссовера Toyota bZ3 указали продвинутый мультимедийный комлекс, имеющий портретную форму. Вместе с тем инсайдеры приписывают новому электрокроссоверу увеличенный запас хода около 600 километров.

Вместе с тем экономичность силовой установки значительно превосходит предшественника. Пока разработчики умалчивают остальные параметры, но есть предположения, что кроссовер Toyota bZ3 сможет выдать 178 и 238 л.с. в разных конфигурациях. Предельная скорость ограничена на уровне 160 км в час.