Ретиноловый сэндвич: как помочь чувствительной коже приспособиться к активному ингредиенту косметики

Многих людей может достаточно сильно пугать идея использования ретинола. Все эти опасения вполне обоснованы, так как добавление ретинола в привычную рутину может сопровождаться периодом шелушения, повышенной чувствительностью кожи. Это именно то, чего хочется бы избежать.

Все же многие упорно продолжают использовать этот ингредиент, так как после того, как первоначальное раздражение проходит, кожные покровы выглядят обновленными и молодыми.

Людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать метод “сэндвича” с ретинолом. Это поможет кожным покровам приспособиться к активному сильнодействующему ингредиенту.

Что собой представляет метод “сэндвича”?

Ретинол является достаточно активным и сильнодействующим ингредиентом, который может спровоцировать повышенную чувствительность кожных покровов, особенно если его использовать в высоких концентрациях, выше 0,5%.

Нанесение этого компонента между двумя слоями увлажняющего крема является отличными решением. Особенно этот метод хорошо подходит для тех, кто впервые использует ретинол.

Как правильно применять ретинол?

Нужно нанести слой этого вещества после того, как кожные покровы будут покрыты увлажняющим кремом. Это будет своего рода барьер. Затем поверх ретинола также нужно нанести увлажняющий крем.

Такой барьер препятствует проникновению слишком большого количества активного продукта глубоко в кожные покровы. Это помогает чувствительной коже привыкнуть к ретинолу.

Однако, это должно быть только временным решением, так как если применять такой метод на постоянной основе, то просто невозможно будет полностью получить все преимущества этого продукта.

Применение чистого ретинола

В идеале при использовании метода “сэндвич” нужно достичь той точки, когда кожа сможет нормально переносить нанесение ретинола перед увлажняющим кремом. Это позволит достичь хорошего результата более быстрого обновления клеток кожи, защиты коллагена путем борьбы со свободными радикалами и стимуляции выработки коллагена и эластина.

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Как только кожа через 2-3 недели адаптируется, можно убрать один слой увлажняющего крема и нанести ретинол на очищенные кожные покровы. Затем сверху покрыть все это увлажняющим кремом, содержащим смягчающие вещества.

Если хочется предотвратить чувствительность кожных покровов, но при этом нет желания тратить слишком много времени на адаптацию к ретинолу, то стоит попробовать применять это средство в концентрации 0,3%.

Если попробовали ретинол в низкой концентрации, с использованием метода “сэндвича”, а кожные покровы по-прежнему не переносят это средство и наблюдается раздражение, то стоит заменить этот активный компонент на бакучиол.

Бакучиол дает аналогичные результаты, но уже без негативного побочного эффекта раздражения.