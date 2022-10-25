Памяти жертв политических репрессий

28 октября в День памяти жертв политических репрессий в Рыбинске состоится возложение цветов к закладному камню памятника жертвам Волголага.

Начало митинга в 11 часов.

По многолетней традиции местом проведения памятных мероприятий будет территория на въезде в микрорайон Переборы, где с 1930 по 1950 гг. располагался приемник-распределитель Волжского исправительно-трудового лагеря.

Участие в мероприятии традиционно принимают граждане, пострадавшие от политических репрессий, и их родственники.

Пресс-служба администрации города Рыбинска