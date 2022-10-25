Для любительниц коротких и ровных причесок: 10 идей актуального вогнутого боба

Стрижка боб является одной из самых трендовых и популярных на все времена. Особо привлекательной является модель прически вогнутый боб или с удлинением. Если вы являетесь обладательницей прямых волос, обратите внимание на представленные ниже варианты, среди которых вы сможет выбрать самый оригинальный.

Рваный боб

Замечательный выбор для представительниц прекрасного пола любых возрастов. Это очень стильная и креативная стрижка, которая подойдет для любого выхода. Максимум внимания и восхищения вам обеспечено.

Круглый

Очень красивая прическа, которая добавляет объема и удерживает правильную круглую форму. Наличие или отсутствие челки не сделает ее менее привлекательной, поскольку стрижка в любом варианте будет выглядеть очень эффектно.

Серебристый боб

Очень стильная и элегантная прическа для женщин среднего и старшего возраста. Седина в данной модели смотрится особо привлекательно, особенно, если вы примените одну из модных техник окрашивания для придания более глубоких оттенков.

Блонд на средних и густых волосах

Если вы являетесь счастливой обладательницей густых волос, эта модель вам наверняка понравится. Техника стрижки предполагает снятие утяжеления, при котором волосы выглядят менее легкими. Выбор золотистого цвета будет удачным, ведь такие оттенки сегодня в тренде.

С ровной челкой (на главном фото)

Прическа с четкой геометрической формой, которая сегодня находится в тренде. Вы можете сделать ровный или скошенный срез на челке (все зависит от вашего вкуса), и оба варианта однозначно будут эффектными.

С перьями и слоями

Если ваши волосы немного завиваются, и особенно это проявляется на кончиках, отдайте предпочтение именно этой модели. Длинная челка поможет подкорректировать форму лица, максимально приблизив ее к идеальной.

Гладкий вогнутый боб

Стильная и эффектная модель для прямых волос, которая не требует особого ухода. Техника стрижки поможет каждой пряди занять свое место, и прическа не потеряет форму.

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Текстурированный

Очень стильная и элегантная модель, которая позволит вашим волосам выглядеть просто изумительно. Балаяж в качестве техники окрашивания визуально придаст больше объема и сделает цвет более глубоким.

На седых волосах

Замечательная модель для женщин старшего возраста. Седые волосы, которые сегодня находятся в тренде, смотрятся с этой прической особо привлекательно.

Боб для тонких волос

Если вам импонирует дина до плеч, а ваши волосы слишком тонки для большого объема, выберите этот вариант. Его преимущество заключается в том, что в данном случае объем не нужен, прическа смотрится аккуратно и стильно без него.