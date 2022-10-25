 

Татьяне Васильевой неизвестна причина ее отстранения из сериала «Сваты»

25.10.2022, 14:10, Разное
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В популярнейшем сериале «Сваты» снялось много звезд как российского, так и украинского кинематографа. Однако Татьяна Васильева, появившаяся в эпизоде в 6 сезоне, была уволена, причем самой актрисе не известна причина ее отстранения.

Комедийный сериал «Сваты» покорил сердца зрителей как Украины, так и РФ еще в 2008 году. Одним из создателей ленты был и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. С тех пор история взаимоотношений семей Будько и Ковалевых радовал зрителей целых тринадцать лет. Вплоть до демонстрации последних серий в 2021 году на экраны вышло семь сезонов, включающих 73 серии. В 2012 году актерский состав именитых звезд и начинающих артистов пополнила Татьяна Васильева. Она сыграла в десятой серии 6 сезона роль Виктории Викторовны, матери Ларисы Буханкиной. Однако на этом ее участие в проекте закончилось.

Как рассказывает сама народная артистка Российской Федерации, ей и самой не известна причина ее отстранения. Не только сама селебрити, но и ее многочисленные поклонники уверены, что именно Татьяна Васильева максимально убедительно воплотила образ своей героини. Более того, актриса была просто счастлива, когда получила приглашение сняться в украинском сериале.

При этом никаких объяснений звезда с огромным стажем и многочисленными наградами в области кинематографа не получила. Исходя из этого, Васильева уверена, что причиной стало чье-то личное отношение к ней. Стоит отметить, что со всеми коллегами по фильму у нее сложились отличные отношения. Однако продлить контракт с ней продюсеры «Сватов» отказались.


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