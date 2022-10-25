Кровать в кале и сперме: живущий с парнем Милохин кончает при оргазме прямо на одеяло

Даня Милохин и Некоглай приняли участие в съемках онлайн-шоу “По хатам”, в котором Гурам Амарян осматривает квартиры звезд. Комика поразил свинарник в квартире у Дани и его друга. Антисанитария там такая, что иные бомжи живут лучше.

Но самое большое потрясение вызвала кровать Милохина. “По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой жопу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя, потому что все в говне будет. Как вы здесь спите?” – поражался Гурам ложу молодого артиста.

Потрясло его и то, что все вокруг в пятнах засохшей спермы. Российский тиктокер, рэп-исполнитель скоро отметит 21-й день рождения. Это время, когда постоянно хочется делиться своим семенем с окружающим миром – девушками, парнями, да хотя бы с собственным кулачком.

“Я кончал на это одеяло. Реально. Два раза”, – признался Даня Милохин в этом интригующим шоу.

Напомним, что три года назад он гордо заявлял, что мужчиной себя не считает: “Я – мальчик! Я – 19-летний подросток. Не мужчина”, – рассказывал в ту пор еще не лишенный невинности артист.