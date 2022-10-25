 

По стопам Куравлева? Звезду кино “Москва слезам не верит” упекли в дом престарелых

25.10.2022, 14:00, Разное
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Советский фильм “Москва
слезам не верит” Владимира Меньшова — культовая картина, взявшая в 1981 году
“Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. Несмотря
на то, что картине уже более 40 лет, фильм остается популярным и любимым среди
россиян.

А вот судьба
актеров фильма “Москва слезам не верит” сложилась не так удачно. Стало
известно, что некоторое время назад актриса Инна Выходцева, сыгравшая в фильме
телережиссера, пропала. А теперь говорят, будто племянник женщины и вовсе
отправил ее в дом престарелых.

Все началось,
когда Инна Выходцева была отправлена на госпитализацию из-за отравления. Но вот
после лечения, звезда “Москва слезам не верит” даже не смогла попасть
домой. Актрису потеряли ее близкие друзья, с которыми она всегда была на связи.

Для Инны
Выходцевой дом престарелых — это настоящий кошмар. Ранее она сетовала, что
друга Леню Куравлеву отправили в такое учреждение. Актриса не могла и
предположить, что пойдет по стопам ныне покойного.

Пока журналистам
не удалось найти, где именно теперь живет “телережиссер” из фильма
“Москва слезам не верит”, но надеемся, что женщина чувствует себя
хорошо.


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