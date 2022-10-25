По стопам Куравлева? Звезду кино “Москва слезам не верит” упекли в дом престарелых

Советский фильм “Москва

слезам не верит” Владимира Меньшова — культовая картина, взявшая в 1981 году

“Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”. Несмотря

на то, что картине уже более 40 лет, фильм остается популярным и любимым среди

россиян.

А вот судьба

актеров фильма “Москва слезам не верит” сложилась не так удачно. Стало

известно, что некоторое время назад актриса Инна Выходцева, сыгравшая в фильме

телережиссера, пропала. А теперь говорят, будто племянник женщины и вовсе

отправил ее в дом престарелых.

Все началось,

когда Инна Выходцева была отправлена на госпитализацию из-за отравления. Но вот

после лечения, звезда “Москва слезам не верит” даже не смогла попасть

домой. Актрису потеряли ее близкие друзья, с которыми она всегда была на связи.

Для Инны

Выходцевой дом престарелых — это настоящий кошмар. Ранее она сетовала, что

друга Леню Куравлеву отправили в такое учреждение. Актриса не могла и

предположить, что пойдет по стопам ныне покойного.

Пока журналистам

не удалось найти, где именно теперь живет “телережиссер” из фильма

“Москва слезам не верит”, но надеемся, что женщина чувствует себя

хорошо.