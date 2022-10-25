Oбедневшие румыны не смогут сэкономить на электричестве — они его и так почти не потребляют

Многие жители Румынии сократили расход электроэнергии до минимума, но всё равно боятся, что счета окажутся слишком большими. Как передаёт NTD, с началом отопительного сезона Евросоюз призвал государства-члены максимально экономить электричество, однако румыны сделать этого не в силах — они и так потребляют электроэнергии меньше всех в Европе.

В тихой румынской деревне Василаць, где большую часть домов отапливают дровами, люди беспокоятся о счетах за электричество.

Хотя румыны потребляют меньше всего электроэнергии на душу населения в Евросоюзе и многие из них сократили потребление до минимума, они всё равно боятся, что суммы окажутся слишком большими.

Пенсионерка Джорджета живёт одна в плохо освещённом доме. В основном использует одну комнату, что позволяет экономить на отоплении.

ДЖОРДЖЕТА ИКИМ, 67-летняя пенсионерка: У меня только телевизор, холодильник и лампа. В комнате, где жил мой муж, есть одна лампочка. Я включаю только её.

С началом отопительного сезона Евросоюз призвал государства-члены максимально экономить энергию и избегать дефицита. Сообщается, что хранилища блока заполнены примерно на 90 процентов, поэтому кому-то этой зимой придётся мёрзнуть.

Впрочем, многим людям в таких деревнях экономить не на чем. Они и так почти ничего не потребляют.

ТУДОРЕЛ ДЕДУ, местный житель: Морозилка, отдельно холодильник и телевизор, а ещё лампочки: 2—3 в доме и две — здесь в хлеву.

В Румынии живёт примерно 19 миллионов человек. И из них более 40 процентов — в сельской местности, полагаясь на натуральное хозяйство на небольших участках земли.

Между тем госучреждения Румынии уже начали экономить. В некоторых районах сократили школьные часы. Кроме того, румынский парламент, второе по площади административное здание в мире после Пентагона, сократил наружное освещение до двух часов в сутки.

К слову, на его освещение и обогрев в год тратят шесть миллионов евро. Столько на те же нужды тратит средний румынский город.

Дата выхода в эфир 21 октября 2022 года.