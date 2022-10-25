Звезда “Гарри Поттера” Рэйф Файнс выступил в защиту Джоан Роулинг

Вслед за исполнителем роли Драко Малфоя Томом Фелтоном за автора “Гарри Поттера” Джоан Роулинг решил заступиться и 59-летний Рэйф Файнс, сыгравший главного злодея саги лорда Волан-де-Морта. Актер раскритиковал оскорбления, которые Роулинг получает от трансгендерных активистов. Отметим, что Файнс, как и Фелтон, занял непопулярную позицию, отличную от мнения большинства членов актерского состава.

Словесные оскорбления, направленные в ее адрес, отвратительны. Это ужасно. Я имею в виду, я могу понять точку зрения, когда можно рассердиться на то, что она говорит о женщинах, – заявил Файнс в диалоге с New York Times, – Но она не какой-то непристойный ультраправый фашист. Это просто женщина, которая говорит: “Я женщина, и я чувствую, что я женщина, и я хочу иметь возможность сказать, что я женщина”. И я понимаю, к чему она клонит. Даже несмотря на то, что я не женщина.

Актер добавил, что у произведений Роулинг есть вполне конкретная мораль.

Джоан Роулинг написала эти замечательные книги о расширении прав и возможностей, о том, как маленькие дети находят себя как личности. Речь идет о том, как вы становитесь лучшим, более сильным, более морально ориентированным человеком.

Напомним, что скандал вокруг Роулинг разразился в 2020 году. В своем микроблоге она сделала несколько спорных заявлений относительно женщин и транс-персон. Ее позиция побудила некоторых звезд франшизы, например, Дэниэла Рэдклиффа и Эмму Уотсон, выступить против писательницы. Отметим, что в фильме-ретроспективе “Возвращение в Хогвартс”, выпущенном к 20-летию “поттерианы”, Роулинг появилась всего раз (и то это был отрывок архивного интервью), а ее имя упомянули лишь в титрах. А недавно знаменитую игру квиддич и вовсе решили переименовать на фоне обвинений Роулинг в трансфобии.

Между тем, Рэйф Файнс является одним из старших членов каста. Помимо работы в “Гарри Поттере” он известен ролями в фильмах “Английский пациент”, “Список Шиндлера”, “Отель “Гранд Будапешт””, “Залечь на дно в Брюгге” и многих других.