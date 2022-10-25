 

Из сотни людей, пишущих в интернете про «жертв ЕГЭ», сдать этот экзамен смогли двое

25.10.2022, 13:33, Разное
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Один из частных образовательных центров в Москве провёл эксперимент.

Oн пригласил людей, которые пишут в сети про «жертв ЕГЭ» и «лучшее советское образование», самим сдать Единый государственный экзамен. В результате лишь 2 человека из 100 экзаменуемых смогли набрать необходимый минимум баллов.

Самой сложной задачей оказался набор людей. За участие в неофициальном ЕГЭ пенсионерам предлагали заплатить по 5000 рублей, работающим россиянам – зарплату за два их рабочих дня. Однако на практике большинство критиков ЕГЭ оказались безработными, а те, кто всё же был трудоустроен, заявили, что «за такие копейки» ничего делать не намерены.

Когда всё уже удалось набрать сто экзаменуемых, организаторы столкнулись с другой проблемой: даже во время пробной сдачи большинство «студентов» пытались списывать. Когда им объясняли, что списывать нельзя (и это было прописано в договоре об участии в эксперименте), они обижались и заявляли, что секрет успеха советского человека заключается именно в «смекалочке», а не в «ботанской зубрёжке».

В итоге экзамен всё же удалось провести с третьей попытки. Оказалось, что лишь два человека из сотни набрали необходимые минимумы баллов по двум основным предметам: русскому языку и математике. По отдельным экзаменам результаты таковы: одну только математику сдали 14 человек, а один только русский язык – 12 человек. Организаторы также выяснили, что среди экзаменуемых были трое действующих школьных педагогов и двое бывших, а также один бывший преподаватель вуза. Свои провальные результаты большинство объяснили «идиотскими заданиями», плохой памятью, плохим самочувствием, неудачным днём с точки зрения гороскопа. Один человек сослался на головную боль из-за «зомбирующих лучей 5G».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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