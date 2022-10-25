Компания Bentley запустила серийное производство удлиненного кроссовера Bentayga

Премиальный японский бренд Bentley сообщил о начале выпуска усовершенствованного внедорожника Bentley Bentayga в удлиненном кузове.

Автомобиль поступит в продажу под названием Bentayga Extended Wheelbase. Серийный выпуск автомобиля наладят на британском заводе. Кроссовер оснащен 4-литровым турбированным агрегатом с мощностью 550 л.с. Покупателям доступен полный привод и восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Разгон до «сотни» достигается за 4,6 секунд. Кузов внедорожника Bentayga Extended Wheelbase увеличился за 20 сантиметров, тогда как отличить модель можно по колесным дискам, а также видоизмененной решетке радиатора. В салоне серьезных обновлений не зафиксировано.