Должны быть не лояльные, а лучшие — Сунака призвали заменить британских министров

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в интервью Sky News призвал будущего премьера Риши Сунака провести серьёзные перестановки в правительстве в первый день его пребывания на посту. По словам Клеверли, новый кабинет должен состоять только из лучших министров.



AP

Риши Сунака призывают провести серьёзные перестановки в кабинете министров в первый день его пребывания на посту премьера Великобритании, пишет Sky News.

В частности, британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в интервью каналу заявил, что правительство нового премьера должно состоять из лучших доступных министров и что Сунаку не следует сосредотачиваться на тех, кто ему лоялен.

«У нас на поле должны быть лучшие 15 игроков. Я знаю, что Риши это понимает», — заявил Клеверли.

Команда Сунака хранит молчание о любых возможных перестановках в правительстве, но в статье отмечается, что недавно назначенный министром финансов Джереми Хант, скорее всего, сохранит свой пост.

Король Карл III должен официально назначить Cунака на пост премьер-министра уже сегодня.

42-летний Риши Сунак, как отмечает Sky News, станет первым премьером-индуистом и самым молодым главой правительства в современной политической истории Великобритании, обойдя всех своих предшественников, кроме Уильяма Питта — младшего, которому было всего 24 года, когда он вступил в эту должность в 1783 году.