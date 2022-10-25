Наперекор партии — 30 демократов в конгрессе призвали Байдена договориться с Путиным по Украине

Группа прогрессивных демократов в нижней палате конгресса США обратились с открытым письмом к главе Белого дома. По их мнению, Джо Байдену необходимо как можно скорее начать прямые переговоры с Владимиром Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту, пишут колумнисты Common Dreams Медея Бенджамин и Марси Уиноград.



AP

Накануне промежуточных выборов 30 демократов в палате представителей конгресса США «категорически разошлись во взглядах» с действующей администрацией. Они призвали Джо Байдена начать прямые переговоры с Владимиром Путиным, чтобы положить конец украинскому конфликту, пишут в статье Common Dreams участницы пацифистского движения CODEPINK: Women for Peace Медея Бенджамин и Марси Уиноград.

По их словам, инициатором обращения к американскому президенту выступила конгрессвумен Прамила Джаяпал. Вместе со своими коллегами она призывает Белый дом поддержать взаимное прекращение огня и дипломатические усилия, чтобы избежать затяжной конфронтации, которая «грозит ещё большими человеческими страданиями, раскручиванием глобальной инфляции и ядерной войной в результате намерения или просчёта».

Не так давно сам Байден признал, что мир находится в опасной близости к ядерной катастрофе. Тем не менее с начала спецоперации он ни разу не встречался с Путиным и заявил, что не планирует беседовать с ним на грядущем саммите «Большой двадцатки» на Бали, обращают внимание Бенджамин и Уиноград.

Авторы открытого письма похвалили главу Белого дома за поддержку Киева. Вместе с тем они не дали чётко понять, следует ли США продолжать предоставлять ВСУ ракеты, боеприпасы, беспилотники, танки и другое вооружение.

«Мы призываем вас сочетать военную и экономическую поддержку, которую Соединённые Штаты оказали Украине, с активным дипломатическим нажимом, удвоив усилия по поиску реалистичного механизма для прекращения огня», — говорится в письме. Ключевой момент состоит в том, что его составители использовали слово «оказали», а не «окажут», оставив открытой возможность того, что некоторые демократы будут выступать против будущих поставок оружия, рассуждают Бенджамин и Уиноград.

Они напоминают, что в мае ни один демократ не проголосовал против «умопомрачительного» пакета помощи Украине в размере $40 млрд, большая часть которого пошла на военную технику и разведку. В конце сентября конгресс опять решил залезть в карман американских налогоплательщиков и предоставил Киеву ещё более $12 миллиардов без малейшего намёка на несогласие со стороны представителей Демпартии.

Пока единственная оппозиция вооружению Украины исходит от крайне правых политиков. 57 республиканцев в палате представителей и 11 в сенате проголосовали против предоставления Киеву военной помощи. Некоторые из них считали, что Пентагону следует сосредоточиться на Китае или на американо-мексиканской границе, а другие ссылались на отсутствие надзора, неудовлетворённые внутренние потребности и безудержные расходы, отмечают авторы статьи.

По их словам, одним из самых видных критиков политики Байдена в отношении Украины стал Дональд Трамп. Хотя именно он отменил решение Барака Обамы воздержаться от предоставления ВСУ наступательных вооружений, в своих публичных выступлениях бывший президент поддерживает мирные переговоры. Политик также уверяет, что никогда не допустил бы конфликта, если бы остался у власти.

За мирное урегулирование выступает также крайне правый ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, самой ядерной угрозы достаточно, чтобы лидер США — «страны, которая финансирует конфликт», — заставил Киеву сесть за стол переговоров, отмечают публицисты.

Миллиардер Илон Маск, который перешёл на сторону республиканцев, предупредил 107 миллионов своих подписчиков в Twitter о стремительно растущей угрозе ядерной войны. Он предложил «очень рациональную» мирную сделку, в которой РФ сохраняет за собой Крым, Украина отказывается от вступления в НАТО, а в Донбассе проводятся референдумы под надзором ООН, подчёркивают авторы статьи.

Они утверждают, что экс-кандидат в президенты Тулси Габбард также пополнила ряды республиканцев, осуждающих власти США за поддержку украинского конфликта. Ранее она объявила, что выходит из Демократической партии, «которая находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны».

Между тем лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что в случае победы на ноябрьских выборах его партия может «перекрыть денежный кран» для Киева. Его слова вызвали такую панику на Капитолийском холме, что некоторые конгрессмены предложили спешно принять новый закон о предоставлении Украине дополнительных $50 млрд. Если эта сомнительная инициатива получит зелёный свет, то общие траты США на конфликт составят более $100 млрд, что заметно превышает бюджет Госдепа, отмечают Бенджамин и Уиноград.

Будет важно, проголосуют ли демократы, включая тех, кто подписал письмо Джаяпал, против увеличения поставок оружия ВСУ. На фоне усиливающейся инфляции и желания избирателей получить лидеров, которые удовлетворят экономические потребности народа, а не будут вести «бесконечный конфликт» на Украине, демократы, особенно те, кто называет себя прогрессивными, не должны уступать позицию мирного решения Дональду Трампу и радикальным республиканцам, рассуждают авторы статьи.

«На кону находится будущее Демократической партии. И будущее человечества тоже», — заключают Медея Бенджамин и Марси Уиноград.