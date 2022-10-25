 

Его имя Аквамен: полностью обнаженный Джейсон Момоа на рыбалке

25.10.2022, 12:20, Разное
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43-летний Джейсон Момоа сейчас в отпуске. На днях актер рыбачил с приятелями на Гавайях, о чем отчитался в своих социальных сетях. На фото Момоа похвастался уловом, но внимание подписчиков больше привлек внешний вид актера — в кадре он позирует практически обнаженным в одной крошечной набедренной повязке. 

Воскресный день веселья. Удивительное время, – написал он в посте, – Большое спасибо капитану Хопперу и Джею за то, что помогли нам поймать несколько рыб аку и сушили их всю неделю. 

Фанаты Момоа не упустили возможность прокомментировать новые снимки.  

Большое спасибо за эту набедренную повязку, развевающуюся на ветру! 

Убери эту рыбу, я пытаюсь что-то увидеть. 

Это наряд для меня. 

В отпуск актер ушел спустя месяц после того, как сбрил свои фирменные кудри и сделал тату на голове. Таким образом Момоа хотел привлечь внимание к проблемам экологии.  

В конце июля в прессе появилась информация, что Джейсон Момоа вновь сошелся со своей девушкой Эйсой Гонсалес — папарацци запечатлели пару на улицах Малибу, Калифорния. Впрочем, официального подтверждения от самого Момоа пока не поступало. 


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