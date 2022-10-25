Его имя Аквамен: полностью обнаженный Джейсон Момоа на рыбалке

43-летний Джейсон Момоа сейчас в отпуске. На днях актер рыбачил с приятелями на Гавайях, о чем отчитался в своих социальных сетях. На фото Момоа похвастался уловом, но внимание подписчиков больше привлек внешний вид актера — в кадре он позирует практически обнаженным в одной крошечной набедренной повязке.

Воскресный день веселья. Удивительное время, – написал он в посте, – Большое спасибо капитану Хопперу и Джею за то, что помогли нам поймать несколько рыб аку и сушили их всю неделю.

Фанаты Момоа не упустили возможность прокомментировать новые снимки.

Большое спасибо за эту набедренную повязку, развевающуюся на ветру!

Убери эту рыбу, я пытаюсь что-то увидеть.

Это наряд для меня.

В отпуск актер ушел спустя месяц после того, как сбрил свои фирменные кудри и сделал тату на голове. Таким образом Момоа хотел привлечь внимание к проблемам экологии.

В конце июля в прессе появилась информация, что Джейсон Момоа вновь сошелся со своей девушкой Эйсой Гонсалес — папарацци запечатлели пару на улицах Малибу, Калифорния. Впрочем, официального подтверждения от самого Момоа пока не поступало.