Его имя Аквамен: полностью обнаженный Джейсон Момоа на рыбалке
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43-летний Джейсон Момоа сейчас в отпуске. На днях актер рыбачил с приятелями на Гавайях, о чем отчитался в своих социальных сетях. На фото Момоа похвастался уловом, но внимание подписчиков больше привлек внешний вид актера — в кадре он позирует практически обнаженным в одной крошечной набедренной повязке.
Воскресный день веселья. Удивительное время, – написал он в посте, – Большое спасибо капитану Хопперу и Джею за то, что помогли нам поймать несколько рыб аку и сушили их всю неделю.
Фанаты Момоа не упустили возможность прокомментировать новые снимки.
Большое спасибо за эту набедренную повязку, развевающуюся на ветру!
Убери эту рыбу, я пытаюсь что-то увидеть.
Это наряд для меня.
В отпуск актер ушел спустя месяц после того, как сбрил свои фирменные кудри и сделал тату на голове. Таким образом Момоа хотел привлечь внимание к проблемам экологии.
В конце июля в прессе появилась информация, что Джейсон Момоа вновь сошелся со своей девушкой Эйсой Гонсалес — папарацци запечатлели пару на улицах Малибу, Калифорния. Впрочем, официального подтверждения от самого Момоа пока не поступало.
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