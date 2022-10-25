 

Обновленный купе-кроссовер GEELY Tugella появился у дилеров в РФ в октябре 2022 года

25.10.2022, 11:55, Разное
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Обновленный китайский кроссовер Geely Tugella поступил в продажу на российском рынке.

Приобрести данный экземпляр станет возможным по цене около 4,2 млн рублей. Паркетник Geely Tugella существенно отличается от предшественника стильной радиаторной решеткой, яркими тормозными суппортами и новым бампером. Также здесь предусмотрели сдвоенные выхлопные патрубки. Что касается технических параметров, кроссовер Geely Tugella практически не отличается от предшественника.

Все также установлен 2-литровый турбированный двигатель с отдачей 238 л.с. Автомобиль поставляется исключительно с передним приводом. На данный момент уже доступен прием предварительных заказов на кроссовер Geely Tugella для российских покупателей, однако точные сроки поставки пока не объявлены производителем.


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