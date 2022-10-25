Черные колготки снова в тренде: с чем и как их миксовать осенью-зимой 2022-2023

В нынешнем сезоне в моду опять входят черные колготки. Данный тренд будет актуален в том числе и предстоящей зимой. Вот, почему уже сейчас нужно задумываться о создании изысканных и стильных образов. С чем сочетать черные колготы, узнаете из сегодняшней статьи.

С укороченным верхом

С помощью черных колгот снимаются все запреты на ношение коротких платьев и мини-юбок. Выбирайте плотные колготы — тогда они со стороны будут выглядеть как леггинсы. Благодаря этому любой образ с мини-юбкой или коротким платьем не будет казаться слишком провокационным.

В то же время вы можете создать весьма соблазнительный лук, ключив в один наряд колготы с рисунком и короткий верх. Например, блейзер, который будет смотреться как платье.

С белой обувью

Сыграйте на контрасте, смиксовав черные колготы и белоснежную обувь. Данный вариант следует взять на вооружение высоким девушкам. Благодаря такому контрасту вы будете казаться ниже.

С туфлями Мэри Джейн

Изысканный образ в офисно-деловом стиле получается при сочетании черных колготок и туфель на ремешке в районе щиколотки с глубоким вырезом. В данном случае будет уместна плиссированная юбка миди длины и блуза с рюшами.

С массивными ботинками

Если вам импонирует стиль француженок, тогда возьмите на вооружение данную идею. Суть заключается в том, чтобы подчеркнуть свою хрупкость и женственность, включив в лук ботинки на массивной тракторной подошве. Из одежды подойдет юбка миди длины из струящейся ткани. В тренде в этом сезоне — юбки с принтом. Например, симпатично смотрится юбка «под зебру» в сочетании с черными кожаными ботинками на массивной подошве и черными колготами.

С кожаными изделиями

Кожаные вещи — мастхэв текущего сезона. С ними, а также с черными колготами можно создавать стильные и современные образы. Например, вы можете сочетать черную кожаную юбку с ботинками из такого же материала и черными колготами. Вместо юбки также можно надеть кожаные короткие шорты. В качестве верха будет уместен однотонный свитер или водолазка.

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С черной обувью

Если вы комплексуете по поводу низкого роста или хотите создать иллюзию бесконечных ног, тогда используйте следующий трюк. Сочетайте черные непрозрачные колготы и черные ботинки. Благодаря тому, что цвет полностью совпадает, не будет видно, где начинается ваша обувь. Она станет как будто продолжением вашей ноги.

Стиль преппи

Черные колготы с рисунком прекрасно интегрируются в стиль преппи. Это стиль, когда копируются образы студенток колледжа. Основные элементы — короткие юбки, клетчатые блейзеры, рубашки с отложным воротником, блузы с бантом, туфли Мэри Джейн или ботинки на шнуровке.

С яркой одеждой

Не обязательно черные колготы подразумевают микс с одеждой нейтральных и мрачных оттенков. Вы может создавать яркие самобытные образы, включая в лук вещи насыщенных оттенков.

Например, это может быть красная юбка длины миди. В качестве верха подойдет белоснежная блуза. Обратите внимание на то, что с черными колготами и такого же цвета обувью красивее всего смотрятся золотые украшения и аксессуары.