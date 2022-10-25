Вопрос, неправильный ответ на который испортит любой образ: правила и главные ошибки при выборе длины верхней одежды

От выбора длины верхней одежды часто зависит восприятие целого образа. Достаточно надеть слишком длинное или чрезмерно короткое изделие, как целостность будет нарушена, не будет нужно эффекта, а лук нельзя будет назвать стильным. Поэтому стоит рассмотреть несколько самых распространенных ошибок, а также ознакомиться с правилами, которые помогут вам грамотно подобрать верхнюю одежду.

Слишком короткая длина куртки

Некоторые девушки предпочитают носить длинный свитер, на который надета короткая куртка до пояса. В данном случае допускается ошибка, поскольку пуховик греет только верхнюю часть туловища, а свитер, хоть и согревает, но выглядит неопрятно и крайне не эффектно. Он портит фигуру, делает силуэт приземистым, лишает стройности и пр. Такая многослойность сегодня не в тренде, поэтому наденьте под короткую куртку и брюки, это будет модно, красиво и удобно. Не стоит также выбирать куртку длиной до бедер, отдайте предпочтение той, длина которой закончится на середине ладони опущенной вниз руки.

Одинаковая длина юбки и верхней одежды

Также не стоит выбирать юбку-мини и куртку одной длины, поскольку эффект будет казаться, что под курткой вообще ничего нет. Не стоит также выбирать очень длину юбку в сочетании с короткой курткой, поскольку такая многослойность визуально испортит фигуру (куртка будет резать тело по горизонтали, и фигура станет непропорциональной). Если вы предпочли надеть юбку миди, постарайтесь подобрать верхнюю одежду короче или длиннее на 10-20 сантиметров.

Клеш в области бедер с приталенным силуэтом и средней длиной

Если вы любите расклешенные вещи, постарайтесь отдать предпочтение пальто или курткам А-силуэта. Будьте очень осторожными с приталенными моделями с клешем в области бедер и длиной до бедер. Такие куртки и пальто визуально добавляют килограммы, делая нижнюю часто очень тяжелой.

Длина макси для курток и пуховиков

Некоторые девушки подходят к выбору большой длины очень просто и совершают большую ошибку. В таком пуховике фигура кажется бесформенной, мешковатой (такой, словно девушка надела матрас), поэтому. Если предпочтительной является именно длина макси, нужно очень внимательно выбирать фасон. Он должен быть прямой и с актуальной прострочкой, ведь такие модели верхней одежды крайне редко выглядят утонченно.

Правила выбора длины

Крайне важно не ошибиться в выборе правильной длины, используя разные модели верхней одежды. Например, верхняя одежда свободного силуэта может иметь разную длину. Для пальто-кокона оптимальной будет длина от линии бедер до середины икр. Пальто-кимоно также может быть чуть ниже бедер, до колена и ниже колена. Пальто стиле милитари с двухрядными пуговицами стройные девушки могут выбирать любой длины, невысоким больше подойдет укороченная приталенная модель чуть ниже бедер.

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Кожаное пальто принято надевать длиной до середины икр, с меховой отделкой – укороченное (отлично смотрится для невысоких девушек с вертикальной опушкой параллельно пуговицам), а также средней длины (до колена или до середины икры).

Чтобы не допускать ошибк, необходимо принять во внимание правила, а также подходить к выбору, исходя из показателей своего роста и комплекции. Невысоким девушкам больше подойдут укороченные изделия. Длина чуть выше колена будет удобной для тех, кто много двигается. Длина до колена является классикой, она универсальная и подходит почти всем. До икры также считается самой распространенной, нужно всего лишь подобрать правильный фасон. Длинная верхняя одежда должна выбираться только женщинами с достаточно высоким ростом, поскольку миниатюрные дамы просто потеряются в таком длинном изделии.

Вместо заключения

Очень важно выбирать верхнюю одежду при наличии большого зеркала во весь рост, от которого можно отойти на достаточно большое расстояние. Если вы планируете покупать изделие через интернет, узнайте его длину в сантиметрах и примерьте аналог перед зеркалом. Обращайте внимание на фасон, поскольку разная длина в разных моделях смотрится по-разному.

При выборе основывайтесь на рекомендациях, а также на собственном вкусе, практичности (куда именно в планируете надевать вещь) и том, как на вас сидит одежда. Если модель вам не очень нравится или чувствуете себя в ней дискомфортно, лучше откажитесь от покупки.