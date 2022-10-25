Конгресс США распространил действие требований Национальной киноакадемии на весь мир

Американской Конгресс принял федеральный закон об экстерриториальном действии требований Академии кинематографических искусств и наук США.

Это значит, что их действие с сегодняшнего дня распространяется не только на ленты, которые снимаются в Соединённых Штатах или претендуют на прокат в этой стране, но и на любые фильмы, снимаемые киностудиями по всему миру.

Закон был принят с минимальным перевесом голосов (большинство республиканцев высказались против), что теоретически даёт Белому дому шанс его ветировать. Однако в администрации Байдена заверили, что не будут пользоваться таким правом – речь идёт о «необходимой норме, которая позволит привести мировой кинематограф в соответствие с современными стандартами», считают там.

На практике документ означает, что американские власти смогут экстрадировать и судить любого режиссёра, продюсера или члена съёмочной группы, который имеет отношение к съёмке и показу лент, не соответствующих нормативам, принятым в Нью-Йорке. Самих требований на данный момент насчитывается свыше двух тысяч – они касаются в первую очередь состава персонажей, их роли в сюжете, поведения, соответствия или несоответствия стереотипам, кастинга актёров и так далее.

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