 

Конгресс США распространил действие требований Национальной киноакадемии на весь мир

25.10.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американской Конгресс принял федеральный закон об экстерриториальном действии требований Академии кинематографических искусств и наук США.

Это значит, что их действие с сегодняшнего дня распространяется не только на ленты, которые снимаются в Соединённых Штатах или претендуют на прокат в этой стране, но и на любые фильмы, снимаемые киностудиями по всему миру.

Закон был принят с минимальным перевесом голосов (большинство республиканцев высказались против), что теоретически даёт Белому дому шанс его ветировать. Однако в администрации Байдена заверили, что не будут пользоваться таким правом – речь идёт о «необходимой норме, которая позволит привести мировой кинематограф в соответствие с современными стандартами», считают там.

На практике документ означает, что американские власти смогут экстрадировать и судить любого режиссёра, продюсера или члена съёмочной группы, который имеет отношение к съёмке и показу лент, не соответствующих нормативам, принятым в Нью-Йорке. Самих требований на данный момент насчитывается свыше двух тысяч – они касаются в первую очередь состава персонажей, их роли в сюжете, поведения, соответствия или несоответствия стереотипам, кастинга актёров и так далее.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12.21 / 2021-й среди равных

06.12.21 / Захвативших корабль морских выдр сняли на видео в порту Северо-Курильска

31.07.21 / Сергей Полунин и Елена Ильиных приняли участие в первой съемке с сыном и рассказали о скорой свадьбе

18.05.21 / Новое реалити-шоу Discovery «Кто хочет стать космонавтом?» выберет одного победителя, чтобы отправиться в космос

28.02.22 / Россия заменит цифровую подпись сургучной печатью

25.11.21 / Купляйце беларускае

01.09.21 / Масло для кутикулы, база, топ и не только: как продлить свежесть маникюра

09.09.21 / Совсем скоро наступят холода: подбираем модные головные уборы на осень, которые дополнят образ

18.01.22 / OnePlus 11 Pro получит камеру с магнитным вращением

18.01.22 / Мнение: Назарбаев воскрес?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика