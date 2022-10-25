Downdetector: Пользователи жалуются на проблемы при подключении к серверу

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в большинстве стран мира, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

По данным Downdetector, пользователи жалуются на неполадки в работе приложения и сайта, на проблемы при отправке сообщений и при подключении к серверу, передает ТАСС.

Наиболее масштабные сбои зафиксированы в Германии, Дании, США, Латвии, Индонезии, Саудовской Аравии, Финляндии, Швейцарии, Азербайджане и Швеции.

Напомним, 13 октября Downdetector сообщил, что пользователи по всему миру информируют о сбоях в работе Telegram, а в США также зафиксированы многочисленные жалобы на сбои в работе YouTube.

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