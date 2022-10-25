Компания «Укрэнерго» сообщила о намерении сократить поставки электроснабжения промышленных потребителей

Компания «Укрэнерго» приняла решение ограничить электроснабжение промышленных потребителей во всех регионах Украины, сообщили в пресс-службе компании.

В своем Telegram-канале компания пояснила, что решила применить графики ограничения электропотребления и мощности исключительно для стабилизации работы энергосистемы.

Также в «Укрэнерго» отметили, что принудительные ограничения – это полностью контролируемая мера, которая необходима, чтобы снизить нагрузку на сети.

«Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика, уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей», – подчеркнули в компании.

Ранее компания «Укрэнерго» временно ограничивала потребление электроэнергии в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

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