 

Компания «Укрэнерго» сообщила о намерении сократить поставки электроснабжения промышленных потребителей

25.10.2022, 11:26, Новости дня
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Компания «Укрэнерго» приняла решение ограничить электроснабжение промышленных потребителей во всех регионах Украины, сообщили в пресс-службе компании.

В своем Telegram-канале компания пояснила, что решила применить графики ограничения электропотребления и мощности исключительно для стабилизации работы энергосистемы.

Также в «Укрэнерго» отметили, что принудительные ограничения – это полностью контролируемая мера, которая необходима, чтобы снизить нагрузку на сети.

«Сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика, уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей», – подчеркнули в компании.

Ранее компания «Укрэнерго» временно ограничивала потребление электроэнергии в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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