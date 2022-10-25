Подоляк не исключил обмена главы компании «Мотор Сич» Богуслаева на украинских пленных
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность обмена на украинских военнопленных руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в «коллаборационизме».
«И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», – ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Слова Подоляка передает РИА «Новости».
Напомним, директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали на Украине по подозрению в работе на Россию. Богуслаев арестован на два месяца.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет