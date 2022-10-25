Подоляк не исключил обмена главы компании «Мотор Сич» Богуслаева на украинских пленных

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк допустил возможность обмена на украинских военнопленных руководителя предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, обвиняемого в «коллаборационизме».

«И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список», – ответил он на вопрос о возможности обмена Богуслаева в эфире телеканала «Настоящее время» (признан в РФ СМИ-иноагентом). Слова Подоляка передает РИА «Новости».

Напомним, директора украинского завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева задержали на Украине по подозрению в работе на Россию. Богуслаев арестован на два месяца.

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