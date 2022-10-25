Мнение: О кремлёвском мастер-классе по переобуванию на лету

Тяжела и неказиста жизнь «кремлепропагандиста». Приходится много работать и ещё больше — отрабатывать ртом. Порой, на свой страх и риск, шестым чувством угадывая сегодняшнюю «генеральную линию», ибо «методички» не всегда поспевают вовремя. Каторжная работа. И опаснее, чем у шахтёра: всего лишь одно неверное слово — и «сорную траву с поля вон!».

Так что критически важный навык — умение моментально «переобуваться». На бегу, на лету, в прыжке…

Смотрите, как это делают признанные мастера.

Скандал вокруг омерзительных и людоедских высказываний директора с телеканала RT Антона Красовского, призвавшего «топить» и «жечь» украинских детей за фразу «#Украина оккупирована москалями», поначалу обескуражила его собратьев по цеху. С одной стороны, у журналиста пропагандиста с языка упало то, что было у многих коллег на уме. С другой, слишком грубая форма подобной откровенности шокировала даже видавших виды «акул пера». Ну нельзя же так!

Поэтому первоначальная — покуда не подоспели методички — реакция на слова Антона Красовского была «и нашим, и вашим». С одной стороны, «это возмутительно, так в эфире говорить нельзя», а с другой, «парень просто оговорился из-за дикого напряжения, ляпнул не подумавши».

Вот характерная иллюстрация. Кремлёвский политолог Сергей Марков, рупор «партии войны», регулярно призывающий «жёстче надо с Украиной, жёстче!»:

«Антон Красовский в эфире РТ заявил, что войну нужно вести жёстко и если надо, то убивать и украинских детей. Это вызвало всеобщее возмущение в российском обществе, потому что в российском обществе есть мораль. А вот в украинском обществе сотни таких заявлений возмущения не вызывают. Но я лично знаю Красовского. Уверен, он не думал так, как сказал. Просто запутался парень. Трудно всё время говорить не то, что думаешь. И потом, Красовский уже извинился перед всеми…»

В общем, «понять-пожурить-простить»…

Но потом спустились сверху те самые методички. И тот же Сергей Марков, переобувшись, заговорил уже совсем по-другому:

«Призыв Красовского, который работал политехнологом у [Ксении] Собчак, уничтожать украинских детей произошел как раз в те дни, когда Вашингтон и Лондон ищут, как сделать так, чтобы все в мире поверили, что #Россия готова использовать тактическое ядерное оружие и химическое оружие на Украине и убить сотни невинных украинских детей. Вы верите, что это случайное совпадение?»

Но на этом сеанс переобувания в прыжке был не закончен. Дальше — больше.

«Антон Красовский… высказал по государственному российскому телеканалу ужасные, кровавые, геноцидные идеи против детей Украины в то время, когда #США и Киеву очень нужны аргументы, чтобы все поверили, что Россия готова применить ядерное оружие против Украины. Очевидно, что Красовский сделал это геноцидное высказывание по заданию спецслужб Украины или США… Или по заданию властей Украины, которые сейчас развернули широкую кампанию с опорой на слова Красовского.»

Пауки в банке. Клубок лобызающихся гадюк и жаб. «Умри ты сегодня, а я завтра» ©

Вот что такое на самом деле #жизнь «кремлепропагандиста»!

Разве хотя бы минимально нравственные, хотя бы капельку нормальные в такой среде выживут?

Впрочем, такое можно отнести к любой пропаганде? Или у «кремлёвской» есть всё же нечто особенное?

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