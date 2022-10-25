 

Не только жилье в Болгарии: Удовиченко откровенно о переезде в дом с прислугой в Ницце

25.10.2022, 11:15, Разное
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Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Жена иностранного агента Алла Пугачева с младшими детьми частным бортом умотала в Израиль. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. Если верить сообщениям прессы, то Лариса Удовиченко теперь большую часть времени проводит в Ницце.

“Это такая глупость! – смеется актриса. – Даже если бы мне подарили на Лазурном берегу дом и обслугу, я все равно бы туда не переехала. Потому что одно дело красиво проехать на машине вдоль побережья, но совсем другое – жить там постоянно. Скука смертная! К тому же у меня и так есть жилье в Болгарии. Я приезжаю туда отдыхать летом, но не живу всегда”.

Квартира в Болгарии, которую Удовиченко посещает летом, находится в элитном жилом комплексе. Ее соседями являются Надежда Бабкина, Борис Моисеев, Лолита, Филипп Киркоров, и другие знаменитости. Правда, звездные жильцы жалуются на высокие расценки на коммунальные услуги, включающие в себя ненужные пункты. Например, есть отчисления на зарплату сотрудников СПА-салонов и массажиста при комплексе.


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