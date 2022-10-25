 

“Не жалею”: Брейтбург раскрыл скандальную историю создания гей-гимна Моисеева “Голубая Луна”

25.10.2022, 11:15, Разное
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“Я не жалею, что написал “Голубую Луну”, – признается Ким Брейтбург. – В ту пору (а это был 1997 год – Прим. ред.) она была довольно оригинальной и по музыке, и по содержанию, я говорю даже не о скандальной стороне, на которую мы даже не рассчитывали”.

Благодаря своему гомосексуальному подтексту и сопряженной с этим эпатажностью композиция получила широкую популярность как среди гомосексуальной, так и среди гетеросексуальной аудитории. “Голубая Луна” даже стала неофициальным российским гей-гимном. Правда, позже Трубач признавался, что жалел о ее записи – сетовал, что из-за этой песни стал жертвой слухов и домыслов о своей нетрадиционной сексуальной ориентации и гомосексуальной связи с Моисеевым, что ему, женатому человеку и гетеросексуалу, было крайне неприятно.

Композитор говорит, что иных вариантов исполнителей песни даже не рассматривалось – она изначально писалась под дуэт Моисеева и Трубача. Хотя у шлягера есть и другие авторы. “Рефрен “Голубая Луна” придумал я, историю про двух братьев придумал Коля Трубач”, а идея песни вообще принадлежит продюсеру Евгению Фридлянду, – вспоминает Брейтбург. – Скажу честно, каких-то огромных денег мне эта песня не принесла, хотя небольшие авторские отчисления я получаю”.

По мнению Брейтбурга, “Голубая Луна” стала кульминацией творчества Моисеева, и потом уже заметных хитов было гораздо меньше. Правда, в 2004-м появится песня “Петербург-Ленинград”, которую Моисеев исполнил в дуэте с Гурченко. “Мы не знали изначально, кому ее предложить, – вспоминает композитор. – Сергей Петров (режиссер-координатор концертных программ фестиваля искусств “Славянский базар в Витебске” – Прим. ред.) предложил спеть ее дуэту Гурченко и Моисеева. Жаль, что вскоре они рассорятся и решат, что дальнейшее существование их пары невозможно, хотя я и пытался их примирить”.


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