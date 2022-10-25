 

Актер “Американской истории ужасов” Лесли Джордан погиб в ДТП

25.10.2022, 10:55, Разное
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Издание The Guardian сообщает, что 67-летний актер Лесли Джордан, наиболее известный ролями в сериале “Американская история ужасов” и фильме “Прислуга”, скончался в результате автомобильной аварии вчера утром, 24 октября — машина кинозвезды врезалась в стену в Лос-Анджелесе. Полиция предполагает, что актеру стало плохо за рулем и он потерял управление. 

Мое сердце разбито. Лесли Джордан был одним из самых веселых людей, с которыми я когда‑либо имел удовольствие работать. Все, кто встречали его, любили его. Уникальный талант с огромным заботливым сердцем, – высказался коллега актера по шоу “Уилл и Грейс” Шон Хейс.

Кадр из “Американской истории ужасов”

Свою карьеру Лесли Джордан начал еще в 1980-х. Он снялся в сериалах “Юристы Бостона”, “Отчаянные домохозяйки”, “Уилл и Грейс” и “Палм Спрингс”, а также полнометражных картинах “Соединенные Штаты против Билли Холидей”, “В погоне за Рождеством”, “Ранчо любви”, “Дом страха” и “Лыжный патруль”.

Лесли Джордан появился в трех сезонах хитового сериала “Американская история ужасов”. В части под названием “Шабаш” он исполнил роль Квентина Флеминга, в “Роаноке” — Крикета Марло, и в “1984”— Кортни.

Кадр из фильма “Соединенные Штаты против Билли Холидей”


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