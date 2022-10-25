 

Анджелина Джоли навестила дочь в колледже для темнокожих девушек

25.10.2022, 10:55, Разное
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В этом году 17-летняя приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара поступила на первый курс престижного колледжа-интерната для афроамериканских девушек Спеллман. Учеба началась в сентябре, и спустя пару месяцев родители учениц смогли их навестить. 47-летняя Джоли не стала исключением. 

Каково же было удивление однокурсников Захары, когда они встретили голливудскую кинозвезду на прогулке по кампусу. Анджелина с удовольствием сфотографировалась со всеми желающими, которые позже вышли в социальные сети, чтобы поделиться уникальными снимками. 

Просто Анджелина Джоли случайно прогуливается со своей дочерью в Спеллмане во время родительского визита, – написала одна из счастливиц. 

Я действительно встретил Анджелину Джоли. Оригинальная плохая девочка. И в жизни она безупречна. Мой день удался, спасибо Спеллман, – восхитился другой очевидец. 

Для визита в колледж Анджелина выбрала полностью черный наряд, который дополнила своим любимым бежевым пальто из верблюжьей шерсти. Захара тоже появилась в повседневном образе из потертых широких джинс и белой блузки со сборками в кантри-стиле. 

Напомним, что Захару Джоли и Питт удочерили вместе в 2005 году – они взяли девочку из детского дома Эфиопии. Кроме нее в семье Джоли еще двое усыновленных детей – 21-летний Мэддокс Шиван и 18-летний Пакс Тьен, и трое биологических – 16-летняя Шайло и 14-летние близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин.  

Долгое время после развода супруги бились за опеку над отпрысками, и только спустя 5 лет Брэд Питт выиграл дело, так что теперь бывшие супруги воспитывают их вместе. Впрочем, со старшим Мэддоксом Питт не в ладах: в 2020 году он самостоятельно отказался от фамилии приемного отца, и сейчас они почти не общаются.  

На днях стало известно, что Анджелина Джоли готовится сыграть оперную певицу Марию Каллас на фоне продолжающихся судебных разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. 


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