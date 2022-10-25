Проиграла, но не сдалась – Личное мнение

В телевизоре есть такое шоу — Маска, кажется, называется. Известных людей наряжают в костюмы, чтобы их не узнали, а они показывают всё, что умеют.

Настю Волочкову, которая надела костюм совы, выгнали почти сразу.



Фото: Соцсети

ШпагатоНастя молчать не стала.

«У меня настолько уникальные ноги, что по ним меня сразу и вычислили. Я вам честно скажу, я выделялась своими линиями, грацией, интересными номерами, я была украшением шоу. Это показатель того, что яркие всегда мешают серости. У меня с театрами была похожая история, поэтому я не удивлена».

В переводе с волочковского на русский: вы все ничего не понимаете, а у меня — ноги.

Всю жизнь страдает Волочкова от своего таланта. Везде она лучше всех, и за это её не любят. Ставят палки в колёса, гонят отовсюду. Была, как ей кажется, украшением шоу, но и отсюда выперли.

«Как всегда, красивая, яркая, сексуальная. Надели бы на меня шаровары или превратили бы в пугало, все равно б меня узнали».

Действительно — как всегда. Яркая и красивая. Выделяется Настя линиями и грацией. А вы все завидуете!

Тяжело, наверное, идти по жизни такой уникальной. На уникальных ногах. Пришла в телевизор — думала, тут оценят. Но — нет почему-то. А ведь была украшением шоу!

Я всегда говорю, что самооценка очень важна. Но не до такой ведь степени!

Расскажите, как ваши таланты, уникальность, красота вам мешали!

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