Мнение: О том, стыдно ли сегодня «быть русским»…

Обычно я стараюсь не поднимать в ЖЖ «национальный вопрос»: дискуссии по нему всегда деструктивны. Но тут не отвертеться.

Итак, еврей Антон Красовский — да, «по паспорту» он русский, но на свою национальность вполне прозрачно намекнул фразой о том, что «половина евреев в #СССР записывалась русскими» — на многонациональном телеканале с англоязычным названием Russia Today, руководимым армянкой Маргаритой Симоньян, в диалоге с родившимся в Казахстане этническим украинцем Сергеем Лукьяненко произнёс мерзопакостный спич людоедского характера. И тут же понеслись по кочкам блогам покаянные заявления, что «стыдно быть русским после такого». И что вообще русский народ уже давно живёт лишь ненавистью и завистью.

Отравленная пуля таки угодила в незащищённое место…

И это удивительно.

Во-первых, за эти восемь месяцев, да и за предыдущие восемь лет, #Россия нагородила немало такого, чего следовало бы стыдиться много больше, нежели словесной мерзости, вышедшей из уст одного кремлёвского пропаг***на. Слова не убивают, по крайней мере, хотя наслушавшиеся их люди могут и убить. Или нет.

Во-вторых, слова одного пропагандиста на госзарплате, произнесённые в студии госТВ и вышедшие в эфир «на кнопке» госканала, это всё же слова одного пропагандиста. А не коллективное мнение 111 млн русских, большинство из которых красовскую мерзость даже не видели на экране, пока не прочитали о ней.

В-третьих, это какая-то национальная «стыдная» болезнь. Вспоминается в этой связи, как восемь лет назад другой мерзавец, Борис Филатов, в те годы зампредседателя Днепропетровской областной государственной администрации Украины по внутренней политике, произнёс незабываемую фразу в отношении русских Крыма: «Нужно давать “этим мразям” любые обещания и гарантии, идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом». И что?

А ничего! Ни один украинец, ни один гражданин Украины не устыдился подобного людоедства. Потому что:

— госслужащий Борис Филатов озвучил личное мнение на личной страничке в социальной сети, а не позицию государства;

— он никого ни к чему не призывал (где там побудительная лексика?) и даже высказался за расширение автономии Крыма и предоставление русскому языку статуса государственного — какой же тут можно усмотреть «геноцид»!

— и вообще: а что не так он сказал?

Кстати, сегодня тот самый Борис Филатов занимает пост главы Днепра (б. Депропетровск). Что косвенно указывает на полное одобрение той самой его позиции большинством избирателей.

Такому незамутнённому единству молодой нации, освобождённой от химеры, называемой совестью рефлексии можно только позавидовать, наверное. Её представителям вообще ни за что не будет стыдно. Ни за ёмкий слоган последних месяцев «хороший русский — мёртвый русский», транслируемый даже во вполне официальных СМИ. Ни за высказывание «Чем больше мы убьём русских сейчас, тем меньше придётся их убивать нашим детям». И кого из провозглашающих или поддерживающих всё это проймёт или хотя бы смягчит новоявленный «русский стыд»?

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