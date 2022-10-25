 

“Он отказывался”: педагог Шамана раскрыла секрет попадания певца в шоу-бизнес

25.10.2022, 9:50, Разное
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Валерия Брейтбург – преподаватель вокала, доцент Российской академии музыки имени Гнесиных. Она помогла раскрыть талант многих известных ныне исполнителей. В том числе, и Ярослава Дронова, который учился на факультете эстрадно-джазового пения.

“Ярослав всегда была очень целеустремленным, неугомонным, шел против течения, – уверяет Брейтбург. – Студенты отличаются какой-то инертностью – мол, как идет, так и идет. А Ярослав все время что-то выкидывал и придумывал. То он одним жанром увлекался, то другим, то у него в фаворе западная музыка, то арт-рок. Потом стал писать свою музыку. У него всегда была склонность к самовыражению. А сейчас он, наконец, нашел свой стиль”.

“Когда я впервые увидела его, то сразу оценила, – вспоминает Валерия. – Во-первых, он внешне очень яркий. И именно я предложила ему попробовать свои силы на проекте “Фактор А”. Он вначале отказывался, потому что не видел себя в шоу-бизнесе”.

Еще больше Валерия узнала и раскрыла Ярослава на проекте канала “Россия”, где сама была педагогом по вокалу и являлась музыкальным руководителем. “Любое участие в конкурсе, пусть даже не победа (в финале конкурса Ярослав занял третье место и получил специальный приз от Аллы Пугачевой – Прим. ред.) – это всегда опыт, – пояснила мудрая Брейтбург. – Певец в этом случае может себя сравнить с остальными и получить критическую оценку. Тем более, там были такие наставники, которые помогали ему сформироваться. Другое дело, что тогда он не нашел еще свой стиль и язык”.

При этом многие думают, что сейчас Шаман хайпует на теме патриотизма. “Я думаю, он делает это искренне, и то, чем он занимается, не идет в разрез с его собственными интересами – это абсолютно не ангажированная история”, – уверена Валерия Брейтбург.


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