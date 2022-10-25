США жизненно необходимо избежать ядерной войны с Россией – мнение левых

Для Америки главный вопрос в украинско-российском конфликте состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в противостояние с Россией, которое может перерасти в мировой ядерный армагеддон, уверен американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как пишет он в статье для The American Conservative, Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве, поэтому Вашингтону необходимо избежать войны с Москвой.



AP

Для президента Владимира Зеленского возвращение Крыма и Донбасса оправдывает полномасштабный военный конфликт, однако в истории американо-российских отношений вопрос о том, кто контролирует эти регионы, никогда не был поводом для оправдания возможного военного столкновения между двумя странами, считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как пишет он в статье для The American Conservative, для Америки главный вопрос в украинско-российском конфликте состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный армагеддон.

Как отмечает Бьюкенен, на протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это положение не представляло никакой проблемы для США, которые находились за 8 тыс. км от Украины. Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве.

«Как изменился мир в XXI веке! Хотя сегодня США не обязаны воевать за Украину, мы должны по договору НАТО вступить в конфликт в случае нападения на Словакию, Чехию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Литву, Латвию или Эстонию. И хотя Киев не является членом НАТО, США оказываются главным финансистом и «оружейником» Украины в её военном конфликте с Россией, который может включить в себя применение ядерного оружия впервые после Нагасаки», — пишет Патрик Бьюкенен.

Он отмечает, что если Киев с помощью американского оружия и других видов поддержки будет вытеснять русских из Крыма и Донбасса, тем самым он будет подталкивать свой конфликт с Россией всё ближе к ядерной войне. Стремясь отвоевать утраченную территорию, Киев всё настойчивее толкает Россию к рассмотрению единственного способа предотвратить поражение и национальное унижение — к применению тактического ядерного оружия, а значит, приближению к войне с США.

«Некоторые американцы видят в этом конфликте возможность нанести поражение и опозорить режим Путина и Россию. Те, кто преследует такие цели, должны признать, что чем ближе они подходят к их достижению, тем ближе мы все к применению Россией ядерного оружия. Вспомните: президент Джон Кеннеди стремился найти достойный выход из кубинского ракетного кризиса для советского руководства и страны, которая его и создала», — напоминает автор материала.