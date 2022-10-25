 

США жизненно необходимо избежать ядерной войны с Россией – мнение левых

25.10.2022, 9:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для Америки главный вопрос в украинско-российском конфликте состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в противостояние с Россией, которое может перерасти в мировой ядерный армагеддон, уверен американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как пишет он в статье для The American Conservative, Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве, поэтому Вашингтону необходимо избежать войны с Москвой.


AP

Для президента Владимира Зеленского возвращение Крыма и Донбасса оправдывает полномасштабный военный конфликт, однако в истории американо-российских отношений вопрос о том, кто контролирует эти регионы, никогда не был поводом для оправдания возможного военного столкновения между двумя странами, считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как пишет он в статье для The American Conservative, для Америки главный вопрос в украинско-российском конфликте состоит не в том, кто будет осуществлять контроль над Крымом и Донбассом, а в том, чтобы США не были втянуты в войну с Россией, которая может перерасти в мировой ядерный армагеддон. 

Как отмечает Бьюкенен, на протяжении XIX и почти всего XX века Украина была частью Российской империи или СССР и управлялась из Москвы. И это положение не представляло никакой проблемы для США, которые находились за 8 тыс. км от Украины. Америка никогда не была жизненно заинтересована тем, кто правит в Киеве. 

«Как изменился мир в XXI веке! Хотя сегодня США не обязаны воевать за Украину, мы должны по договору НАТО вступить в конфликт в случае нападения на Словакию, Чехию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Литву, Латвию или Эстонию. И хотя Киев не является членом НАТО, США оказываются главным финансистом и «оружейником» Украины в её военном конфликте с Россией, который может включить в себя применение ядерного оружия впервые после Нагасаки», — пишет Патрик Бьюкенен.

Он отмечает, что если Киев с помощью американского оружия и других видов поддержки будет вытеснять русских из Крыма и Донбасса, тем самым он будет подталкивать свой конфликт с Россией всё ближе к ядерной войне. Стремясь отвоевать утраченную территорию, Киев всё настойчивее толкает Россию к рассмотрению единственного способа предотвратить поражение и национальное унижение — к применению тактического ядерного оружия, а значит, приближению к войне с США.

«Некоторые американцы видят в этом конфликте возможность нанести поражение и опозорить режим Путина и Россию. Те, кто преследует такие цели, должны признать, что чем ближе они подходят к их достижению, тем ближе мы все к применению Россией ядерного оружия. Вспомните: президент Джон Кеннеди стремился найти достойный выход из кубинского ракетного кризиса для советского руководства и страны, которая его и создала», — напоминает автор материала.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11.21 / Актера Петра Томашевского госпитализировали после драки в Подмосковье

11.03.22 / Мнение: О контрсанкциях по самому святому… Теперь-то Россия уж точно — всё?

14.08.22 / Мнение: Техническое. 14.08.2022

19.09.22 / Панк-макияж в стиле гранж: экономия времени и другие преимущества «размазанной» подводки для глаз

09.08.21 / Скандалы: «Новые люди» взялись за конкурентов

16.07.22 / Первая в истории коронация Романовых была представлена Музеем императорской семьи на Урале

26.08.20 / Рука, протянутая в никуда

11.09.21 / Современная шегги с челкой и еще 9 модных коротких стрижек для женщин за 60

08.07.20 / Spiegel усомнился в версии Родченкова

07.10.22 / Ученые приблизились к пониманию загадочного явления дежавю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика